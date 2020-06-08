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國產新冠肺炎疫苗進動物實驗階段　快篩拚年底上架

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文／中央社記者吳欣紜、張茗喧台北7日電

國內新冠肺炎疫情趨緩，但相關藥物、疫苗、快篩仍不可或缺，各單位積極研發，中研院與數家廠商完成抗原檢測的技轉簽約，國衛院投入的疫苗研發將進入動物實驗階段。

▲▼國光生技研發實驗室新冠肺炎候選疫苗選定檢測,微生物實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

▲新冠肺炎快篩有望在今年底上架。（圖／記者徐斌慎攝）

台灣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情平穩，防疫措施7日起大幅鬆綁，展開防疫新生活；不過，由於台灣多數民眾身上沒有抗體，各界期待藥物、疫苗及快篩試劑能早日問世，避免第二波疫情來襲。

請繼續往下閱讀...

面對這場防疫大戰，國內各學研單位包含中央研究院、財團法人國家衛生研究院及各家生技廠商無不摩拳擦掌積極研發，盼儘早獲得研究果實。

在快篩試劑方面，中研院基因體研究中心研究員楊安綏研究團隊成功研發新冠肺炎快篩裝置，4月釋出優化的材料，在生技產業引起關注。

中研院智財處長葉雲卿表示，5月起已陸續與廠商完成抗原檢測的技轉簽約，目前2家廠商完成簽約、5家正在處理合約事宜，另外有3家廠商這週估計會完成簽約，且也正與5至6家國外廠商洽談技轉事宜。

國衛院則與國防醫學院預防醫學研究所共同合作「新型冠狀病毒快篩試劑」，經嚴謹審核程序與機制，目前已與5家公司完成技轉授權簽約，此快篩最快10到15分鐘可知結果，可望今年底上市，確保國內優先使用。

▲▼高雄,新堀江,店面,新冠肺炎,信義房屋,臨路,徒步區,餐飲,服飾,閒置,住商不動產。（圖／記者陳建宇攝）

▲不少商家受到疫情、人潮減少衝擊。（圖／記者陳建宇攝）

在生技業界，凌越生醫新開發的新型冠狀病毒抗體快篩試劑已通過台大醫院臨床試驗，只要10分鐘就能有結果，可立即量產，目前也已經送衛生福利部食品藥物管理署申請核准。

泰博日前也公告已與中研院開發的新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑完成非專屬授權合約簽署事宜，後續將按既定規劃期程，依照各國相關規範進行後續檢測試劑認證程序及上市事宜等。

在藥物開發方面，長庚大學、長庚醫院、中研院研究員馬徹、國防醫學院預防醫學研究所、牛津大學組成的合作團隊，耗時數月從確診個案身上找出50多株人類單株抗體，如同「神奇子彈」。

近期長庚團隊更從中發現1株抗體具有阻斷新冠病毒進入人體的功能，抑制病毒能力達90%至98%，而且對武漢株、美國株、歐洲株、埃及株都具有相同中和效果，以各種不同的免疫方法進行抗體效能驗證都證實有效，是最具潛力的單株抗體藥物，將以此進行治療型藥物開發，最快年底可望上市。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，有別多數藥物開發曠日費時，還要毒性檢驗，抗體藥物使用來自人類的抗體物質，不僅安全性高，專一性也高，可辨識特定病毒並抑制或消滅，較不會影響正常細胞，並降低副作用產生、大幅縮短藥物研發的時間。

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾戴口罩搭乘大眾運輸工具。（圖／記者李毓康攝）

在疫苗方面，根據世界衛生組織（WHO）統計，目前全球共有10件新冠肺炎疫苗進入臨床試驗，包括3件核酸疫苗、2件利用腺病毒作為載體的重組病毒疫苗、4件不活化病毒疫苗以及1件以遺傳工程技術生產出的次單位疫苗。

中央流行疫情指揮中心研發組長梁賡義表示，目前國內共有5個單位正在進行新冠肺炎疫苗研發，包括國衛院、中研院以及3家生技公司，預計將於年底前進入人體臨床試驗。

國衛院2月初宣布投入4類疫苗研發，包括胜肽疫苗、重組病毒、DNA以及次單位疫苗。國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫表示，歷經3個多月研究，25支候選疫苗中已有11支經細胞實驗確認能中和病毒、避免進一步感染，將進入最關鍵的動物試驗階段，最快今年底、明年初展開臨床試驗。

至於國光生技自主研發的新冠肺炎疫苗，國光生技董事長詹啟賢日前表示，目前動物小鼠試驗疫苗抗體反應佳，目標下半年啟動人體試驗，希望明年冬天讓有需要的台灣人都能施打。（編輯：陳清芳）

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