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全球單月暴增315萬確診、13萬死　美再多68萬人染疫「巴西狂飆穩坐第2」

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▲▼巴西疫情大爆發，工作人員不斷掘墳。（圖／路透）

▲巴西疫情大爆發，工作人員不斷掘墳。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間8日上午5點30分，全球累計697萬3195例確診、40萬1564死，僅1個月的時間，新增染疫人數已經暴增315萬人，死亡人數也增加了13萬人。過去一個月中，國家染疫人口增加最快速的包括巴西、俄羅斯、印度和祕魯，南美洲成為疫情爆發最猛烈的地區，而東南亞的也有更嚴重的趨勢。

5月8日當時，美國累計確診人數125萬805人，死亡人數則是7萬5447人，如今累計已暴增68萬1045人，達到193萬1850例，死亡人數則是增加3萬4694例，來到11萬141例。值得注意的是，過去一個月美國的總篩檢人數擴增極為迅速，從810萬5513人，擴增至1977萬8873人，為國家往後延就2019新型冠狀病毒提供了廣大樣本。

俄羅斯方面，一個月前已經進入突飛猛進的階段，當時累計確診17萬7160例，僅1625死，如今暴增28萬9913例、4226死。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，5月初時的前7大染疫國家依序為美、西、義、英、俄、法、德。到了6月初，已經變成美、巴西、俄、英、印度、西、義，祕魯則是迅速成長至第8順位。

巴西累計確診人數已達到美國的3分之1，共67萬2846例確診、3萬3899死；祕魯累計19萬6515例確診、5465死；智利累計13萬4150例確診、1637死；墨西哥累計11萬3619例確診、1萬3511死。

拉美前4大染疫國家總和111萬7130人確診，即將超越3、4月份最嚴重的歐洲5國 ─ 英、西、義、法、德，他們總和為114萬1021人確診。

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