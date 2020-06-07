總統要求指揮中心「休假陪家人」　莊人祥透露：部長恐難說休就休

▲中央流行疫情指揮中心每日記者會最終回。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

隨著疫情趨緩，今起國內生活管制大規模解封，也是指揮中心每天召開記者會的最後一天。蔡英文總統對衛福部長陳時中與防疫同仁喊話「期中報告寫完了，記得一定要輪流休假、好好陪陪家人！這是來自總統的要求。」指揮中心發言人莊人祥表示，部長本身除了指揮中心，還有整個衛福部的業務要處理，可能無法說休假就休假「特別是他責任心相當重」。

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▲指揮中心副指揮官陳宗彥，疾管署長周志浩。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文總統在臉書發文表示，平安度過連續8周「無本土病例」觀察期，今天起防疫新生活正式開始。在新的階段裡，各項防疫管制會陸續鬆綁，振興方案也準備上路。最重要的是，中央流行疫情指揮中心的記者會，將從每天固定召開，改成每周三下午召開。台灣，挺過了重重考驗後，正在回歸日常生活的步調。



蔡英文指出，要特別謝謝 衛生福利部 阿中部長和全體防疫同仁，這段時間以來，日日夜夜堅守崗位。現在「期中報告」寫完了，記得一定要輪流休假、好好陪陪家人！這是來自總統的要求。

▲中央流行疫情指揮中心每日記者會最終回中州科技大學贈送蛋糕，防疫五月天＋１一同切蛋糕慶賀。（圖／記者李毓康攝）

莊人祥說，部長、署長是機關首長，本身的責任心都很重。但也提到，如果上級長官要指揮官休假，應該也不會違逆，加上次長們都很優秀，代理不成問題，相信他會找時間休息。

至於自己，莊人祥表示，確實從新冠肺炎疫情發生以來沒休過一天假，不過本來在輪值發言人時就沒有在休假，只是工作份量的差異，他現在還沒有去規劃，但沒有每天要開記者會，排休就比較有可能，「還可以找羅一鈞代班」，就不會發生先前沒有辦法剪頭髮的情況。