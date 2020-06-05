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獨木舟環島快樂出航　海巡全程守護

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▲海巡署南部分署第六岸巡隊守護獨木舟團隊航行安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署南部分署第六岸巡隊守護獨木舟團隊航行安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為響應向海致敬親海活動，台灣環島獨木舟有限公司辦理「2020年帆船獨木舟環島」活動，從屏東大鵬灣啟航，獨木舟團隊行經屏東縣林邊溪至滿州鄉漁村公園，全程由南部分署第六岸巡隊掌握航行動態，守護活動安全。

▲海巡署南部分署第六岸巡隊守護獨木舟團隊航行安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼守護航行安全。

▲海巡署南部分署第六岸巡隊守護獨木舟團隊航行安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

台灣環島獨木舟團隊員有7名(6男1女)，於6月1日上午航行進入南部分署第六岸巡隊轄區，隨即由海巡人員於岸際一路關注南下航行，過程中分別進入海口及鵝鑾鼻漁港休息過夜。

由於獨木舟團隊於航行過程未僱用戒護船筏，基於人員安全考量，第六岸巡隊主動全程掌握航行動態，派遣線上巡邏組於加祿堂沙灘等8處岸際配置救生艇機動待命，守護獨木舟團隊航行安全。

帆船獨木舟環島活動從屏東大鵬灣啟航，於3日下午2時許由滿州鄉漁村公園上岸陸運至台東，接續以逆時鐘方向繞台灣一圈，預計6月26日返回大鵬灣，離行前感謝海巡人員於獨木舟航行期間的協助與安全戒護。

南部分署第六岸巡隊建議民眾辦理各項水域活動時，應主動規劃安全防護措施或僱用相關戒護船筏，以確保活動全程的安全；另海巡署秉持為民服務精神，民眾於海域、岸際如有發現危急救援案件，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員前往協處。

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