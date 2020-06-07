懷孕閃婚！他虧友太神秘：沒聽你提過　新郎自爆「超狂娶妻標準」刷新三觀

▲結婚示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

不少男女之所以會結婚共組家庭，是因為肚裡已有孩子的緣故。一名男網友近日聽聞朋友因為有了孩子而閃婚，傳訊問候一下，竟意外得知朋友超另類的「結婚標準」，讓他忍不住上網分享，事後果真引起網友們一陣迴響。

「這種朋友你們會？」一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，只見他貼出一張和朋友的對話截圖，內容顯示，他聽聞朋友閃婚的喜訊，覺得很驚訝，因為從來沒聽過對方提過論及婚嫁的女友，於是傳訊關心了一下。

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友人隨後表示，因為女方懷孕了，所以兩人才選擇結婚。原PO下秒開玩笑虧了一句，「所以本來還沒有要結？幹嘛這麼神秘藏老婆？」怎料對方卻自爆，他發生性關係的對象不只一個，而且也都沒有做避孕措施，結婚的標準取決於「誰懷孕就娶誰」。

▲ 好友自爆與多人發生性關係。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對話曝光後，網友們直呼三觀再度被刷新，「女生好倒楣」、「我覺得小孩很可憐」、「一起懷孕的話怎麼辦」、「應該2年內會離婚」、「他確定爸爸是他嗎」、「至少他願意負責任...」、「真是另類的負責」、「可以救他老婆一下嗎」。

另有人質疑事件的真實性，認為唬爛的成分頗高。但原PO表示，這是真實的對話，朋友的確也將要結婚，婚紗照都已經拍好了。

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