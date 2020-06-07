19歲少女生產！腹中竟「掏出15公斤巨瘤」　醫嚇歪：根本看不清寶寶

▲19歲的小星懷孕的同時，肚子還長了一個巨大腫瘤。（圖／翻攝自健康廣東）

記者蔡儀潔／綜合報導

《封神榜》真實上演！廣東深圳19歲的小星（化名）懷孕同時，肚子還長了一個巨大腫瘤，逼得一旁的胎兒無路可退，「出生」時重量更是超過15公斤，比嬰兒還重5倍。這麼大的腫瘤怎麼沒發現？原來小星一直瞞著家人，想偷偷把孩子生下來，懷孕8個多月從沒去醫院做過產檢。

據《健康廣東》報導，19歲的小星國中還沒畢業，就從老家廣西省到深圳打工，和男朋友在一起沒多久後懷孕了，但她一直瞞著媽媽，想偷偷把孩子生下來，身邊也沒有人告訴她懷孕時會出現反應，懵懂的小星把所有不正常的症狀，通通當成正常的妊娠現象，默默承受。

身高只有153公分、身材瘦小的小星懷孕後，體重飆至58公斤，承受著「雙重負擔」。情況一直持續到媽媽從老家來深圳探望，這才發現女兒不僅懷孕了，而且肚子大得誇張。在媽媽帶領下，小星去醫院做了第一次產檢，而此時腹部的包塊已經有30*39公分，醫生也建議她到大型醫院進一步診治。

然而，小星之後只做了一次彩色超音波檢查就不了了之，任由肚子裡的包塊野蠻生長。直到4月20日上午8點半，小星終於要生了，但宮頸口開到了6公分，寶寶還出不來。醫生目測是腫瘤壓迫著子宮，導致胎兒胎位異常，隨後立刻將小星轉診到深圳市人民醫院。

「這麼大的腫瘤壓迫著，根本看不清寶寶的臉！」深圳市人民醫院產科主任折瑞蓮表示，根據當時的情況，必須先把小星子宮裡的寶寶取出來，才能騰出空間，看清楚這個腫瘤是什麼來頭、什麼性質、從哪兒來。

▲醫生提醒懷孕期間要定期做產檢。（圖／翻攝自健康廣東）

儘管已經接生過許多次，但此次的險境讓折瑞蓮非常頭大，因為小星到醫院時已經沒有羊水，少了緩衝掏出胎兒更加困難，加上疫情期間，醫生做手術都要全副武裝，連手套都要戴3層，這樣讓操作更艱難。

最令人擔憂的是，巨瘤緊緊壓迫著子宮，胎兒的頭已經被擠到產婦的骨盆底部。一旦「掏娃」的過程稍有不慎，胎兒就容易顱骨骨折、顱內出血、四肢骨折，小星也可能會有嚴重的子宮切口裂傷和大出血。整場手術下來，可謂是「步步驚心」，所幸手術很順利，寶寶終於呱呱落地了，體重有3.01公斤。

不過事情並沒有落幕，還有一顆「巨球」在小星腹中，經醫生判斷，小星的腫瘤來源於卵巢。醫院婦科主任夏震接下了重責大任，她先抽吸了腫瘤裡的囊液，縮小它的體積，再將其從剖腹產的切口中掏出來。沒想到，這一抽就抽出了15升那麼多，連折瑞蓮都被嚇到，「工作近30年，我還沒見過這麼大的瘤子！」

鑒於患者情況特殊，夏震切掉了小星左側附件卵巢，同時送去檢查，結果顯示，這是介於良性與惡性之間的卵巢黏液性交界性腫瘤。最後，在多學科協作下，這場為時3個多小時手術總算順利完成。醫生指出，如果有進行規範的產檢，發現得早，完全可以儘早做手術剔除、保留卵巢，但小星和胎兒都很堅強，與巨瘤共存這麼久還能健康出生。