熱帶風暴Cristobal進逼美國！疏散令齊發　料7日晚間登陸路易斯安那州

▲預測指出,克里斯托巴爾預料登陸斯萊德爾市(Slidell)與馬什島(Marsh Island)之間的某個地方,但屆時仍將維持熱帶風暴的強度。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

熱帶風暴克里斯托巴爾(Cristobal)進逼美國東南部,料於當地時間7日晚間橫掃路易斯安那州南部沿岸,該州部分地區現已發布疏散令,佛州中部則是發布龍捲風警報。預測指出,登陸地點位在斯萊德爾市(Slidell)與馬什島(Marsh Island)之間某處,但仍將維持熱帶風暴的強度。

CNN氣象專家戴夫亨南(Dave Hennen)表示,在克里斯托巴爾登陸時,美東部分地區可能出現強風、強降雨及暴潮,路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州、佛羅里達狹地均有可能受到波及。官員6日上午宣布,紐奧良地區部分城鎮的自願疏散令已發布,建議居民把車輛移至地勢較高之處,且抽水站全數啟動運作,防災沙袋也已經安排到位。

Here are the 4 PM CDT key messages for Tropical Storm Cristobal. Tropical storm force winds are expected to begin later tonight along portions of the northern Gulf Coast. For more info refer to your local weather office at https://t.co/SiZo8ohZMN. pic.twitter.com/qaoU8gLkOa