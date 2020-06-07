加拿大原住民酋長拒捕！怒指控遭警「撞倒痛毆」...傷照曝光　警方回應了

▲加拿大原住民酋長拒捕遭警毆打。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

非裔美國人佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，引發全美各地抗議示威潮，讓長期以來存在的警察暴力問題重新燃起火苗。加拿大一名原住民酋長6日指控，自己3月時因卡車車牌過期，而遭到警方毆打。對此，加拿大皇家騎警回應，執勤員警是在該酋長拒捕後，才使用合理武力將他制伏。

綜合《路透社》、《衛報》報導，阿薩巴斯卡齊維揚第一民族（Athabasca Chipewyan First Nation）酋長亞當（Allan Adam）指控，他和妻子在3月10日當天準備開車離開賭場時，一名警察命令他們停下來，並將妻子從駕駛座上硬拉了下來，當下他想阻止，隨即被一名警員抓住手臂，而另一名警官將他撞倒並毆打，當下沒有人為他們說話。

▲加拿大皇家騎警（RCMP）。（圖／取自免費圖庫pixabay）

面對亞當的指控，加拿大皇家騎警（RCMP）回應，資深警員調查行車記錄器畫面後，判斷警員當下的執法方式是合理的，也已經對亞當提出刑事訴訟。面對拒捕與襲警等罪行，亞當將於7月2日出庭，他的律師呼籲警方應將其中一名警員停職，並公布案發當下的錄影畫面。

事件發生之後，亞當也公布自己臉部腫脹、流血的照片。加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）認為，亞當受傷的樣子令他「深感不安（deeply disturbed）」。

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