　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大原住民酋長拒捕！怒指控遭警「撞倒痛毆」...傷照曝光　警方回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲加拿大原住民酋長拒捕遭警毆打。（圖／路透）

▲加拿大原住民酋長拒捕遭警毆打。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

非裔美國人佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，引發全美各地抗議示威潮，讓長期以來存在的警察暴力問題重新燃起火苗。加拿大一名原住民酋長6日指控，自己3月時因卡車車牌過期，而遭到警方毆打。對此，加拿大皇家騎警回應，執勤員警是在該酋長拒捕後，才使用合理武力將他制伏。

綜合《路透社》、《衛報》報導，阿薩巴斯卡齊維揚第一民族（Athabasca Chipewyan First Nation）酋長亞當（Allan Adam）指控，他和妻子在3月10日當天準備開車離開賭場時，一名警察命令他們停下來，並將妻子從駕駛座上硬拉了下來，當下他想阻止，隨即被一名警員抓住手臂，而另一名警官將他撞倒並毆打，當下沒有人為他們說話。

▲加拿大皇家騎警（RCMP）。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲加拿大皇家騎警（RCMP）。（圖／取自免費圖庫pixabay）

面對亞當的指控，加拿大皇家騎警（RCMP）回應，資深警員調查行車記錄器畫面後，判斷警員當下的執法方式是合理的，也已經對亞當提出刑事訴訟。面對拒捕與襲警等罪行，亞當將於7月2日出庭，他的律師呼籲警方應將其中一名警員停職，並公布案發當下的錄影畫面。

事件發生之後，亞當也公布自己臉部腫脹、流血的照片。加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）認為，亞當受傷的樣子令他「深感不安（deeply disturbed）」。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以 起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？ 首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購 物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫 面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信 託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】

 
ET快訊
獨／韓國瑜只要提罷免訴訟　陳其邁將直接代理高雄市長
W飯店辦毒趴害死小模！土豪哥蹲牢懺悔不到8個月「提前6天」今
曝「開票時就怕他做傻事」　前議員淚憶許崑源：未完成的託夢給我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

利比亞內戰露曙光！叛軍「8日起停火」　埃及總統籲外國武裝勢力撤出

起飛1小時墜毀爆炸！印尼軍方直升機訓練中墜地冒黑煙　4罹難5重傷

南韓政府回應了！北韓威脅「撕毀軍事協議」...曝金正恩下一步

刪光累計數據　巴西總統硬要解封嗆：要退出「立場偏頗的WHO」

60公分電線「插尿道自慰」掉到膀胱　醫傻眼：他騙是吞耳機

英女王IG曝「威廉幫喬治兄妹撐傘照」　網：太有愛了！

全美規模最大！華府抗議氣氛如「野餐派對」　示威者擁抱國民兵拍照

加拿大原住民酋長拒捕！怒指控遭警「撞倒痛毆」...傷照曝光　警方回應了

慰安婦機構60歲院長輕生亡！「濫用捐款」買賣土地遭檢搜：活得好累

佛洛伊德夢想開更生人餐廳　女友淚憶當年…「我愛你」成最後纏綿情話

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

食物浪費！台灣年廚餘量170萬噸　全靠人工篩...她：挑過一堆碎玻璃

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

利比亞內戰露曙光！叛軍「8日起停火」　埃及總統籲外國武裝勢力撤出

起飛1小時墜毀爆炸！印尼軍方直升機訓練中墜地冒黑煙　4罹難5重傷

南韓政府回應了！北韓威脅「撕毀軍事協議」...曝金正恩下一步

刪光累計數據　巴西總統硬要解封嗆：要退出「立場偏頗的WHO」

60公分電線「插尿道自慰」掉到膀胱　醫傻眼：他騙是吞耳機

英女王IG曝「威廉幫喬治兄妹撐傘照」　網：太有愛了！

全美規模最大！華府抗議氣氛如「野餐派對」　示威者擁抱國民兵拍照

加拿大原住民酋長拒捕！怒指控遭警「撞倒痛毆」...傷照曝光　警方回應了

慰安婦機構60歲院長輕生亡！「濫用捐款」買賣土地遭檢搜：活得好累

佛洛伊德夢想開更生人餐廳　女友淚憶當年…「我愛你」成最後纏綿情話

利比亞內戰露曙光！叛軍「8日起停火」　埃及總統籲外國武裝勢力撤出

蘇大媽北上苗栗大鬧拱天宮　檢察官裁定限制住居

《女力》李宣榕好難追！　郭子乾看不下去「助攻」王建復：快結婚啦

起飛1小時墜毀爆炸！印尼軍方直升機訓練中墜地冒黑煙　4罹難5重傷

廣明在美違反托拉斯法、須負擔131億元　總經理：不排除上訴到底

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　傳訊製作人「已讀」：我工作沒了！

還原事發經過！許崑源墜樓前才PO文…妻接訊「崩潰昏厥」　精神恍惚做不了筆錄

玉山盃／與馬傑森選秀競爭　馬鋼：一起努力

中職／林哲瑄準備歸隊　張正偉到二軍維持手感

「總柴」影片現身！　陳時中露阿公微笑：不期待人期待狗

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

大媽爆飲紅酒摧毀婚禮　舞池中「直接拉出整攤屎」

日本共同社：國民黨可能被中國放棄

她逛水族館...驚見「巨大男性生殖器」游來

《彭博》評韓國瑜：台灣川普、國民黨殞落之星

外媒分析韓國瑜2年「黑馬變罷免」

日媒分析罷免韓國瑜成功：影響兩岸關係

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

母突病逝留下「最後料理」！25歲女再嚐秒淚崩

韓國瑜人氣落幕　紐時看出台灣對中國態度

日本拒譴責中國　美英澳加表失望

韓國愉快死亡體驗帶你重生

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

更多熱門

相關新聞

佛洛伊德女友：他夢想開更生人餐廳

佛洛伊德女友：他夢想開更生人餐廳

非裔男子佛洛伊德追悼會4日舉行，他的44歲女友蘿絲（Courteney Ross）忍不住落淚痛哭。她5日向媒體透露，佛洛伊德生前的夢想，就是開一間名為「更生人廚房」（Convict Kitchen）的餐廳，聘用曾經在牢獄服刑的更生人，讓他們的人生能有第2次機會。

白宮想派1萬現役軍人「壓制華府示威者」

白宮想派1萬現役軍人「壓制華府示威者」

伊凡卡大學畢典致詞遭川普拖累臨時喊卡

伊凡卡大學畢典致詞遭川普拖累臨時喊卡

佛洛伊德弟弟10日國會作證！

佛洛伊德弟弟10日國會作證！

熱帶風暴Cristobal進逼美國　料7日晚間登陸

熱帶風暴Cristobal進逼美國　料7日晚間登陸

關鍵字：

佛洛伊德皇家騎警RCMP北美要聞Athabasca Chipewyan First NationAllan Adam

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

台科大學生：單身24年交不到女友怎辦？　唐鳳妙回笑翻

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

張琍敏心疼韓國瑜PO痛哭照

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

食物浪費！台灣年廚餘量170萬噸　全靠人工篩...她：挑過一堆碎玻璃

食物浪費！台灣年廚餘量170萬噸　全靠人工篩...她：挑過一堆碎玻璃

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面