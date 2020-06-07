「壓制華府示威者」白宮遭爆想派1萬現役軍人　國防部長拒絕

▲白宮近期加強周遭戒備措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美媒揭露，白宮本周早些時刻一度想動用1萬名現役軍人，前往華府與其他城市駐守，藉此驅離示威群眾；不過這個想法遭到國防部長艾斯培（Mark Esper）、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）等人拒絕。

CBS首先報導白宮需要1萬名士兵的消息。CNN則指出，根據資深國防官員說法，白宮確實想要1萬名現役士兵進駐華府街道，壓制示威民眾。不過，川普政府欲動用現役軍人的想法遭到艾斯培與麥利拒絕，司法部長巴爾（William Barr）也不同意。

▲華盛頓州國民兵。（圖／達志影像／美聯社）

報導寫道，艾斯培曾調動約1600名現役軍人前往華府郊區，準備應對可能的動亂，不過5000名國民兵原本就有進駐多州與華府，並不需要額外協助。現役軍人則從4日晚間開始撤離。

另一名國防官員透露，麥利強烈認為，不可能召集現役軍隊。據悉，麥利1日曾與總統川普激烈爭執，就算總統祭出威脅，也絕對沒有必要請求現役軍人對抗華府的示威者。

政府消息人士還說，針對川普前往聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）拍照的舉動，艾斯培與麥利都感到沮喪，也後悔曾有這樣的行為。

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