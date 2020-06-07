高雄代理黑馬是他！許立明呼聲高　藍營擬派陳雄文補選「為韓團隊執政討公道」

▲高雄市副市長陳雄文、法務部次長蔡碧仲。（圖／記者翁進忠攝／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，成為中華民國史上首位被罷免的直轄市長。接下來，行政院將推派代理市長，外界認為總統府祕書長陳菊代理人、前代理市長許立民是最佳人選，不過也有人認為法務部次長蔡碧仲也是黑馬。

韓國瑜確定被罷免之後，行政院將在公告後推派代理市長人選。根據民進黨陣營先前的預判跟準備，代理市長會以「淡化高雄、政治色彩」的人選為原則。根據《中國時報》報導，行政院會在中選會公告韓國瑜解職當天宣布指派代理市長，前代理市長許立民是最佳人選，而法務部政次因之前曾經代理過花蓮縣長，也被視為黑馬。

至於補選部分，民進黨推派行政院副院長陳其邁沒有懸念，國民黨則有前立委黃昭順、前立委林國正、高雄市黨部主委莊啟旺、高雄市農業局長吳芳銘以及市議員黃柏霖、黃紹庭等人被點名。

▲許立明被外界視為是代理市長熱門人選之一。（圖／翻攝自許立明臉書粉絲專頁）

根據《自由時報》報導，高雄市副市長陳雄文戶籍設在高雄市，他的學經歷、政治背景，也被國民黨視為人選之一，尤其陳雄文作為韓國瑜團隊重要成員，如果參加補選，可以象徵性的為韓國瑜團隊執政討回公道。