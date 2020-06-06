許崑源長期支持韓國瑜　胞兄是民進黨首任高雄黨部主委

記者陶本和／台北報導

高雄市政府警察局證實高雄市議長許崑源6日晚上8時45分自住家跳樓身亡，雖然他長期支持高雄市長韓國瑜，但其實他的哥哥許昆龍是過去黨外運動的先驅，曾參與美麗島事件，還是民進黨創黨後，首任高雄市黨部主委，屬於高雄政壇重要的本土代表。

▲高雄市議員許崑源。（圖／翻攝許崑源臉書）



許崑源的哥哥許昆龍，年紀比他年長16歲，小時候追隨長兄投入黨外運動，當時立志要打倒當時的國民黨體制；在1980年代，哥哥許昆龍加入民進黨，還成為民進黨首任高雄市黨部主委。

不過，在1986年時，許昆龍涉入槍擊案之後淡出政壇，服務處則轉由許崑源幫忙負責，最後繼承了哥哥的工作，但遲遲都未投入選戰。到了1994年，許崑源才以無黨籍參選高雄市議員。

許崑源到了2004年時，原本想要結盟國民黨競逐議長大位，但遭到前總統馬英九否決，最後轉而成立跨黨派的「大高雄問政聯盟」，成為議會關鍵勢力。

許崑源在2008年時，他正式投入國民黨，為馬英九、前副總統蕭萬長助選，擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長。當時，許崑源說，自己的哥哥是民進黨，但他自己風格較貼近國民黨，所以決定參加國民黨，但不分藍綠，都可以當好朋友。

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