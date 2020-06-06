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後疫情消費／史無前例！北京發射最大銀彈　6/6起..爽送122億消費券　　

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記者任以芳／北京報導　

疫情嚴重衝擊大陸經濟，北京史無前例今（6日）大手筆發送300多萬張，總價122億人民幣的消費券，換算台幣高達512億。同時結合的電商、百貨商場、餐飲各大線上線下通路，卯起來送錢給民眾爽花。《ETtoday新聞雲》訪問北京餐飲台商表示，「只要這波消費券熱潮帶動，可以一路延續到10月份，希望帶動兩至三成人潮回流。」

▲▼ 2020北京消費券專題,行動支付,商場防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京各大實體商場搭配下殺折扣，狂搶122億消費券商機。（圖／記者任以芳攝）

 「122億消費券」京市民獨享

北京6日正式發送122億人民幣消費券，領取方式非常簡單，只要有大陸電商京東APP就可以領取。不過，北京消費券不是所有人都能領，嚴格規定只有在京消費者，例如，人常住北京、購物、收件地址是北京才能領取。

避免魚目混珠，這次發放消費券除了刺激內需，主要紓困中小企業和商戶，因此，使用消費券核銷的商家也進行嚴格篩選。北京市政府這次跟京東合作，精准控管分析和有效發放使用。

▲▼2020北京消費券, 京東。（圖／翻攝　京東APP）

▲北京大手筆發放122億人民幣消費券, 京東是獨家發送平台。（圖／翻攝　京東APP）

「手機領券」京爽拿到10月

至於消費券如何發放？北京發放122億消費券，採取線上發放，民眾不用排隊，只要手機網速夠快，一指神功搶券消費。限定6日上午10點在京東App領取，300萬張領完為止。

這次北京消費券分兩大類，首批200萬張專項消費券，面額是60元可用於線下餐飲和購物，限定北京全區實體店使用。第二類是100萬張智慧產品消費券，分為在線上或線下兩種消費模式。北京市民可在京東、小米等線上平台，或是小米之家、居然之家等首批參與活動的實體門店，九折購買智能通訊、家電、家居、家裝等指定的商品。

消費券領後14天內可線上、線下參與活動的商家消費使用。6月6日首批消費券發放後，專項消費券將於13日、20日、27日再次發放，智慧產品消費券將於18日同樣在京東APP發放。

▼北京各大知名商場等著搶消費券商機。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2020北京消費券專題,行動支付,商場防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020北京消費券專題。(圖／記者任以芳攝)

▲北京商場開始下殺折扣，等待消費人潮回流。（圖／記者任以芳攝） 

大方送券「電商火力全開」　　

除了北京市政府發放消費券，蘇寧、支付寶等多家支付平台、電商和線下實體業者，共同推出百億補貼，發放購物券、餐飲券、外賣優惠券、家居家電消費券等。其中，10元到50元消費券最多，部分業者還有放送500元面值的消費券。

北京6日發放消費券，主要搭配6月18日購物節，雖然沒有雙十一來的火熱，近年也被電商業者大力炒作。阿里巴巴旗下淘寶、天貓開始暖場，從6月1日開始，加碼40億消費券，民眾每天上午10點在淘寶領取。額度分為30元、20元、10元、5元。北京市民王小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「我已經連續五天上淘寶搶10元券，6日那天打算再搶政府消費券，能少一塊錢都是省。」

▲▼ 2020北京消費券專題,行動支付,商場防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸商場要檢視健康碼和量體溫，無形間影響出門消費意願。（圖／記者任以芳攝）

北京經營餐飲陳姓台商接受《ETtoday新聞雲》訪問也表示，「目前大陸疫情穩定，但消費者信心不夠，不敢出門花錢，這次大部分消費券指定線下使用，希望刺激人潮出門逛街消費，餐飲業至少可望回流兩到三成業績。」目前，北京市政府打算讓波消費券熱潮延續到7月到10月，強力刺激買氣到年底。

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