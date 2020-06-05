薛忠銘領軍城市科大首屆流音系合輯《羽》　畢業生作品6日上架

▲城市科大流行音樂事業系第一屆畢業生，進行畢製音樂合輯《羽》「Live影音全紀錄」排練。（圖／城市科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台北城市科大流行音樂事業系首屆畢業生創作合輯《羽》，即將於明（6日）數位上架，創作內容包含情歌素材以及台語、英語創作。金曲製作人、系主任薛忠銘表示，如此形式呈現4年所學的成果展現，代表意義不只是畢業紀念冊，還是入場券，作為學子即將投入業界工作的起跑點。

城市科大指出，該校流行音樂事業系在4年前正式啟動，由薛忠銘擔任系主任，各地年輕人因為熱愛音樂，或想向資深音樂人薛忠銘學習更多而聚集在一起，期間不斷導入業界資源，有知名音樂人講座、國內外音樂節目實習等。第一屆學生將在6月9日畢業，在畢業前夕完成畢製音樂合輯《羽》，象徵創造力的羽化與夢想的羽翼，會在畢業典禮撥穗後成為「翎」，未來在音樂界嶄露頭角。

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▲▼薛忠銘領軍城市科大首屆流音系畢業生創作合輯《羽》。（圖／城市科大提供）

這張畢製音樂合輯《羽》，是由8個小組的學生一起完成，各組分別製作自己小組的專輯，各組專輯收錄最具代表的一首歌到合輯之中，共有8首作品，包含《愛》、《囚》、《你/妳》、《邱》、《人》、《我》、《約》、《挽》等。

負責這次合輯統籌的畢業生林明翰表示，大家努力了7個月以上，從企畫主題、找藝人主唱、填詞譜曲、製作、錄音、後製、拍影片、設計封面主視覺、宣傳行銷、音樂授權等，每一個環節都是學生自己完成，還要學習運用自媒體宣傳新歌，寫文案、做Live影音秀，以吸引觀眾目光，等於唱片公司為藝人出專輯的所有流程都參與到，收穫滿載，他立下心願「希望未來十年後能像薛忠銘老師一樣拿到金曲獎」。

▲▼城市科大流行音樂事業系主任薛忠銘帶領畢業生討論畢製音樂合輯《羽》「Live影音全紀錄」。（圖／城市科大提供）

畢製音樂合輯《羽》將於6月6日正式發行，正式授權至KKbox上架，同時在Apple Music、Spotify、QQ音樂等音樂串流平台也都同步上架。薛忠銘表示，由於疫情的影響，使原本的畢業公演改變為線上直播的數位上架形式，這次「Live影音全紀錄」是由學生企畫、拍攝與後製剪輯，已運用流行音樂的整個產業系統，學生的畢業作品囊括音樂界做一張專輯的所有流程，期待給學生最貼近業界的實務學習，畢業後能夠馬上發揮專業，給流行音樂界注入更多職人。

