首批MIT到貨了！家樂福一次賣「4款醫療口罩」5千盒　68量販門市限定販售

▲家樂福再度開賣口罩。（圖／記者徐斌慎攝）



記者蕭筠／台北報導

國內口罩於6月1日正式解禁，並開放各大通路、電商平台可進行自由買賣，繼愛買宣布第二批口罩將於今（6）日到貨、晚上6時開賣後，家樂福也在稍早表示，將販售首波MIT醫療口罩，包括成人、幼幼、婦幼、兒童立體盒裝口罩，明（7）日於全台68間量販店登場，總計提供25萬片共5000盒。

▲家樂福將於明開賣首波MIT口罩。（圖／業者提供）



家樂福1日販售1.8萬包5片或7片裝醫療級口罩，總計近12萬片口罩，每人限購1包，不過此批為先前進口庫存，今（6）日宣布正式開賣MIT台灣製醫療盒裝口罩50入，一共提供25萬片共5000盒，有成人款、幼幼款每盒售價250元，以及婦幼款、兒童立體款每盒售價300元，於明（7）日於全台全台68家量販店正式販售，實際開賣時間則要看口罩到貨時間。

▲愛買今晚6時開賣第二批口罩。（圖／業者提供）



愛買量販則在今日晚上6時再度開賣第二批台灣製口罩，提供「醫用級3D彈力5-8歲」兒童盒裝口罩，以及「醫用級成人平面口罩」，每盒50片裝，大人小孩售價皆為250元，單片5元，每人限購1盒，總計有10.6萬片於全台14門市同時販售。

【你可能也想看】

►第二批來了！愛買開賣「兒童+成人」盒裝口罩 1片只要5元販售時間曝光

►快訊／家樂福買下頂好 連Jasons Market全部併購

►防三倍券鑽漏洞「退貨兌現」！家樂福不給錢只退券 好市多、全聯研擬中

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來