　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

首批MIT到貨了！家樂福一次賣「4款醫療口罩」5千盒　68量販門市限定販售

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼天母家樂福外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲家樂福再度開賣口罩。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蕭筠／台北報導

國內口罩於6月1日正式解禁，並開放各大通路、電商平台可進行自由買賣，繼愛買宣布第二批口罩將於今（6）日到貨、晚上6時開賣後，家樂福也在稍早表示，將販售首波MIT醫療口罩，包括成人、幼幼、婦幼、兒童立體盒裝口罩，明（7）日於全台68間量販店登場，總計提供25萬片共5000盒。

▲▼家樂福開賣MIT口罩。（圖／業者提供）

▲家樂福將於明開賣首波MIT口罩。（圖／業者提供）

家樂福1日販售1.8萬包5片或7片裝醫療級口罩，總計近12萬片口罩，每人限購1包，不過此批為先前進口庫存，今（6）日宣布正式開賣MIT台灣製醫療盒裝口罩50入，一共提供25萬片共5000盒，有成人款、幼幼款每盒售價250元，以及婦幼款、兒童立體款每盒售價300元，於明（7）日於全台全台68家量販店正式販售，實際開賣時間則要看口罩到貨時間。

▲▼愛買口罩。（圖／業者提供）

▲愛買今晚6時開賣第二批口罩。（圖／業者提供）

愛買量販則在今日晚上6時再度開賣第二批台灣製口罩，提供「醫用級3D彈力5-8歲」兒童盒裝口罩，以及「醫用級成人平面口罩」，每盒50片裝，大人小孩售價皆為250元，單片5元，每人限購1盒，總計有10.6萬片於全台14門市同時販售。

【你可能也想看】

►第二批來了！愛買開賣「兒童+成人」盒裝口罩　1片只要5元販售時間曝光
►快訊／家樂福買下頂好　連Jasons Market全部併購
►防三倍券鑽漏洞「退貨兌現」！家樂福不給錢只退券　好市多、全聯研擬中

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
陳其邁一身休閒燦笑投票！　「平頭白T帥兒」搶眼
2男國小投票所前架攝影機　警查出身分勸離
快訊／拜登獲得民主黨總統候選人提名　正式對抗川普
期間限定！全聯+0元多一件　家樂福滿千送9折券
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

期間限定！全聯+0元多一件、家樂福滿千送9折折價券

首批MIT到貨了！家樂福一次賣「4款醫療口罩」5千盒　68量販門市限定販售

Gogoro祭出超火優惠「6千元購車金＋1年騎到飽」　網友high翻：比振興券還殺

暴雨淋成落湯雞客人臉超臭！美容師暖心舉動神逆轉

開店平台振興補助新店家　開店費用減免、12個月不收成交費

吃冰瘋「加熱」！50秒變雪泥　新創微波冰再掀嚐鮮潮

精選旅館住第2晚0元、國內訂房5折起　電商強攻國旅市場

松本清「店鋪達成」感謝祭開跑，連續3天不限金額再9折

第二批來了！愛買開賣「兒童+成人」盒裝口罩　1片只要5元販售時間曝光

6折買到ALEXANDER WANG防水鞋！微風特賣今開跑再送7千元禮券

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

最後一夜！高雄「罷韓大遊行」　10萬人上街：一起勇敢寫歷史

邱澤斷聯張鈞甯心碎送上「8個字」　林心如激動虧：好爛喔！！

期間限定！全聯+0元多一件、家樂福滿千送9折折價券

首批MIT到貨了！家樂福一次賣「4款醫療口罩」5千盒　68量販門市限定販售

Gogoro祭出超火優惠「6千元購車金＋1年騎到飽」　網友high翻：比振興券還殺

暴雨淋成落湯雞客人臉超臭！美容師暖心舉動神逆轉

開店平台振興補助新店家　開店費用減免、12個月不收成交費

吃冰瘋「加熱」！50秒變雪泥　新創微波冰再掀嚐鮮潮

精選旅館住第2晚0元、國內訂房5折起　電商強攻國旅市場

松本清「店鋪達成」感謝祭開跑，連續3天不限金額再9折

第二批來了！愛買開賣「兒童+成人」盒裝口罩　1片只要5元販售時間曝光

6折買到ALEXANDER WANG防水鞋！微風特賣今開跑再送7千元禮券

狂運動好難瘦！專家曝「先用慢跑機」錯超大...器材順序要正確

紙風車廠房遇惡火道具佈景全毀　綠光劇團：人間條件6如期演出

7次大選神預測！高雄「章魚哥」在這　里長：選民結構較中性

大巨蛋8月有望復工　柯文哲：全部程序走完就讓你復工

藍營台中黨部主委林敏霖談罷韓　輸贏國民黨都會更團結

何妤玟恢單錄《飢餓》　孫協志暖心安慰「我也經歷過！」

失智老婦迷失街頭　員警安撫20分鐘才驚覺有愛心手鍊

「感覺年輕人動起來」楊秋興投票　加碼爆料「蔡壁如想拜訪我」

雲林安心旅遊！雲東雲西全線6月10日全部開放受理報名

雲林縣府推「流動藝術饗宴」　表演藝術與歷史建築將刷新藝文三觀　

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

消費熱門新聞

全聯+0元多1件、家樂福滿千送折價券

首批MIT到貨了！家樂福再開賣25萬片醫療口罩

Gogoro 6千元購車金＋1年騎到飽

CoCo百香雙響炮、蜜香檸凍限時優惠

網購第二波中衛口罩6/5開賣　「麥迪康」也參戰

今下午開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩限量賣

集點換購玻璃保鮮盒連環自爆

1片5元！愛買第二批口罩「兒童+成人」都有

6/7大解封！好市多維持1卡2人入場

他秀發票曝中衛口罩「年前價格」！網嘆：差好多

10點先衝！愛買開賣「Switch動森機」現貨140台

吃冰瘋「加熱」！微波50秒變雪泥

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

PS4手把造型悠遊卡　原390元網拍轉賣8888元

更多熱門

相關新聞

家樂福哪樣必買？網狂推「它」醬汁超香

家樂福哪樣必買？網狂推「它」醬汁超香

量販龍頭家樂福（Carrefour）除了販售日用品外，也陸續推出自有品牌商品，希望抓住消費者的心。近日就有一名網友好奇詢問，「他們自家的東西有什麼推的啊？」貼文發出後引起熱議，而最受推薦的是烤雞！

杏一前5月營收成長11.27%　6月將衝刺年中慶業績

杏一前5月營收成長11.27%　6月將衝刺年中慶業績

1片5元！愛買第二批口罩「兒童+成人」都有

1片5元！愛買第二批口罩「兒童+成人」都有

彰化口罩廠「開放限時搶購」！將推變形金剛款

彰化口罩廠「開放限時搶購」！將推變形金剛款

今下午開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩限量賣

今下午開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩限量賣

關鍵字：

家樂福口罩愛買

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻眼求救

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

馬俊麟回《多情》被賜死！老婆接業配養家

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面