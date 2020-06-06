影／家樂福自有品牌必買「它」　網狂讚醬汁超香：比Costco好吃！

記者蔡儀潔／綜合報導

量販龍頭家樂福（Carrefour）除了販售日用品外，也陸續推出自有品牌商品，希望抓住消費者的心。近日就有一名網友好奇詢問，「他們自家的東西有什麼推的啊？」貼文發出後引起熱議，而最受推薦的是烤雞！

▲法國量販店「家樂福」進駐台灣超過30年。（圖／記者李毓康攝）

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▲家樂福天母門市。（圖／記者蕭筠攝）

原PO近日在PTT發文，「家樂福芝麻湯圓VS.桂冠芝麻湯圓，沒吃過家樂福的不知如何，目前覺得桂冠好吃，2. 家樂福霜淇淋VS.杜老爺超級 enjoy霜淇淋，也沒吃過前者，但不敢買」，也看到家樂福牌的食物，但因沒有吃過不敢買，因此想詢問「他們自家的東西有什麼推的啊？」。

貼文發出後引發熱烈討論，紛紛分享自己的口袋名單，「番茄義大利麵不錯，真心推薦」、「蔥抓餅和蛋捲好吃」、「絕對是原味無糖優格，成份超單純（鮮奶+乳酸菌），綠白色包裝那款，CP值爆表」、「家樂福牌冰棒，雖然不怎樣，但一盒才29元，禮拜三還有打8折」。

▲ 家樂福烤雞。（圖／ETtoday資料照）

其中有不少人力推烤雞，「家樂福烤雞比costco好吃 之前打烊前去買 一隻才99元」、「烤雞兩間都吃過，確實覺得家樂福的醬汁比較香」。不過也有網友認為，「烤雞除非現烤不然別買」、「整隻烤雞可以買 兩隻雞腿那種不要買」。

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