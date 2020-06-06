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雲端最前線／韓國瑜罷免投票日 ETtoday即時開票直播

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

6月6日韓國瑜是否能保住高雄市長寶座？ETtoday《雲端最前線》全程帶你看開票，從下午4點至6點，提供最新、最即時的票數，並將連線高雄，帶大家了解在地選情，鎖定《雲端最前線》任何消息絕不漏接。由於過去單獨舉辦的罷免立委選舉，投票率都僅2成多，罷免立委黃國昌的投票率也只有27.75%，因此節目來賓會針對不同可能性，提供最詳盡的分析。

▲ETtoday《雲端最前線》全程帶你看開票！（圖／ETtoday節目中心製作）

▲ETtoday《雲端最前線》全程帶你看開票！（圖／ETtoday節目中心製作）

2020總統大選後，韓國瑜重返高雄市長崗位，卻面臨來勢洶洶的罷免危機，而睽違20年綠地變藍天的高雄，也傳出各界紛紛佈局，準備拿下南台灣重點一席。《雲端最前線》將全方位分析選情，主持人楊文嘉率領高雄市議員黃紹庭、台北市議員梁文傑、資深媒體人鄭佩芬與時事評論員王時齊，深入探討韓國瑜罷免案。

《雲端最前線》「高雄市長韓國瑜罷免投票日特別節目」，即時連線高雄！從ETtoday新聞雲、APP、Youtube各大平台就能同步直播收看，讓您跟上第一手選情，韓國瑜是否會成為台灣第一個被罷免的縣市首長？登上雲端！一同揭曉答案。

高雄市罷韓投票人人數為229萬9981人，較2018年市長選舉的選舉人數228萬1338人，也就是多了1萬8643人。這次罷免韓國瑜除了同意罷免人數必須超過不同意罷免人數外，還要投票人數達具有投票資格者的四分之一以上，需要57萬4996票，才能通過。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
快訊／韓國瑜眼眶紅了！　率市政團隊90度鞠躬
LIVE／史上首位遭罷免市長　韓國瑜發表談話
快訊／中選會同意票通過門檻！　韓國瑜確定被罷免
黃暐瀚稱罷韓會高票過關！　「韓國瑜放下仇恨回家休息吧」
快訊／同意票衝破40萬！　Wecare總部情緒超沸
快訊／7次成功預測　「章魚里」開票結果出爐！
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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