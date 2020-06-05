桃園市7日起搭機捷、公車　維持社交距離可免戴口罩

▲桃園市府5日宣布，國內疫情趨緩，配合中央疫情指揮中心表定與北北基同步，7日起搭乘桃捷、公車等大眾捷運工具，若保持1.5公尺社交距離，乘客可免戴口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情指揮中心表定6月7日起國內大規模解封，桃園市政府5日宣布，將與北北基同步7日起搭乘捷運、市區公車等大眾捷運工具，車廂內若能保持1.5公尺等社交安全距離，乘客將可免戴口罩；桃園捷運公司也同步指出，7日起若可維持社交距離或適當阻隔設施，得不配戴口罩，但配合中央疫情指揮中心於6月4日提醒旅客，上下班尖峰時段搭乘捷運，考量人潮眾多，社交距離不易維持，旅客仍應全程配戴口罩。

中央流行疫情指揮中心於今年4月4日宣布，搭乘大眾運輸工具需全程配戴口罩，桃園市亦配合防疫政策，規定搭乘桃捷、市區公車、免費公車等大眾運輸工具之旅客，強制要求全程配戴口罩，隨著交通部公布本月7日起包括高鐵、台鐵、國道客運有條件鬆綁戴口罩禁令，捷運與公車則授權地方政府自行決定，北北基桃各市交通局經協商後，5日達成共識共同宣布。

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桃園市交通局長劉慶豐指出，桃市防疫作為超前部署，農曆年前已針對大眾運輸防疫措施嚴格要求，配售口罩供大眾運輸從業人員配戴，更在3月29日成立防疫計程車隊，4月1日起率先發布大眾運輸強制戴口罩的政策，讓桃園市民眾搭乘大眾運輸能更安心，口罩禁令鬆綁後，仍會要求捷運、公車、計程車等第一線從業人員，做好量體溫、戴口罩、車輛消毒等作業，請民眾安心乘車。

▲桃園市府5日宣布，7日起搭乘桃捷等大眾捷運工具，若可保持1.5公尺社交距離，乘客可免戴口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

此外，桃捷公司5日也同步宣布，配合中央流行疫情指揮中心與交通部鬆綁管制措施，自本月7日起，調整旅客搭乘機場捷運防疫作為，離峰時間搭乘機捷，若能維持社交安全距離，旅客可以不佩戴口罩，但上下班尖峰時間考量人潮眾多，社交距離維持不易，旅客仍應全程佩戴口罩，但全線21個車站設置紅外線熱像測溫儀，篩檢進站旅客體溫機制，若測得體溫超過37.5度之旅客，經耳溫複測超過38度不得搭乘捷運。

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