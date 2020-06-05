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華府街頭出現神秘武裝人員　無識別標誌，拒透露身份

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▲這些神秘武裝人員穿著普通衣服和防暴裝備，手中拿著武器或盾牌，卻拒絕透露自己來自哪個單位。（圖／翻攝自推特)

▲▼這些神秘武裝人員穿著普通衣服和防暴裝備，手中拿著武器或盾牌，卻拒絕透露自己來自哪個單位。（圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

美國媒體報導，隨著華府的抗議示威活動持續升級，一群全副武裝、身上沒有任何識別標誌的執法人員本周開始在當地街頭巡邏。他們最近一次出現是在周二(2日)和周三。面對民眾和記者的詢問，他們並未給出明確答覆，只稱自己「來自司法部」。

據美國「商業內幕」網站報導，在美國總統川普宣布將集中力量控制全美各地的抗議示威後，政府部署了不同單位的部隊和聯邦執法機構人員。然而，無論是密勤局、華府警方還是軍隊，通常都很容易辨認。但最近的巡邏人員中出現了大量的聯邦機構人員，很多都無法確定他們的所屬單位和來歷。

目擊者在社群平台上發布的照片顯示，這些人員身穿普通衣服和防暴裝備，手中拿著武器或盾牌，在被問到來自哪裡時，卻拒絕透露自己來自哪個聯邦機構或軍方部門。部分網友仔細觀察這些人員的穿著和裝備後推測，其中一些人可能來自聯邦監獄局。

NBC電視網從聯邦監獄局獲得的聲明顯示，該部門確實出動了一些人員在華府地區維持秩序，但是「他們沒有穿著所屬部門制服，因為要執行的任務內容較多」。

美國戴頓大學(University of Dayton)法學教授霍夫邁斯特指出：「按照慣例，軍方人員必須穿著可辨識的制服，那些沒穿制服的應該都是聯邦執法人員，他們不受類似要求的限制。」

另外有專家表示，執法人員以這樣的方式執行任務是極其少見的，人們也沒法判斷他們究竟是不是真正的執法者，這種情況在抗議示威期間可能造成困擾和混亂。

紐約市警察局前局長布拉頓告訴《華盛頓郵報》說，這種情況「非常讓人擔憂」。他說：「如果執法人員在代表聯邦政府執行任務時出現了任何的不當行為，人們怎麼去識別他們？」

▲這些神秘武裝人員穿著普通衣服和防暴裝備，手中拿著武器或盾牌，卻拒絕透露自己來自哪個單位。（圖／翻攝自推特)

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