大解封倒數！客機機師入境檢疫擬從5天→3天　待指揮中心商議

▲交通部盤點相關交通運輸鬆綁措施，擬將客機機師居家檢疫時間從5天縮短至3天。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，6/7起將全面大解封，交通部今（3）日也召開會議再次盤點相關交通運輸鬆綁措施。其中，原先規定貨機機組員返台後3天內、客機機組員返台後5天內需落實居家檢疫規定，不得派飛與外出，交通部也建議擬將客機機師檢疫時間縮短為3天。目前交通部方案已提出給中央流行疫情指揮中心，尚待商議。

由於航空人員易面臨極大感染風險，民航局訂定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，現行在參照居家檢疫原則下，允許航空公司在組員返台後14天內派飛組員，但組員值勤飛往國外時，前往飯店應由專車接送，入住飯店後不得外出，並於房間內或飯店指定處所用餐。

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另外，也規定貨機組員返台後前3天、客機組員返台後前5天，均應留在居所不得派飛與外出。14天期滿前，組員非為執行航空公司所指派公務或為執行生活必要所需活動不得外出。

▲現行規定，貨機組員返台後前3天、客機組員返台後前5天，均應留在居所不得派飛與外出。（圖／記者李毓康攝）

不過，由於6/7起將全面大解封，交通部今也召開會議再次盤點相關交通運輸鬆綁措施，初步優先處理陸運乘客的便民需求，如雙鐵列車開放銷售商品、郵局在維持社交距離下不強制進入民眾配戴口罩等。

空運方面，交通部也提出建議，客機前艙機師因跟旅客接觸少，返國入境居家檢疫時間可比照貨機機師調整為3天，但客機組員部分，由於跟乘客接觸較頻繁，仍維持5天規定。

交通部表示，相關盤點鬆綁措施已提出給指揮中心，機組員部分需謹慎處理，方案尚待指揮中心商議。據了解，指揮中心對於天數沒有意見，但認為需要有配套才能執行，後續還要研議。

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