政院拍板：投入66億協助應屆畢業青年順利就業

▲勞動部共投入66億推出「應屆畢業青年就業措施」。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

因應新冠肺炎疫情及畢業季，勞動部曾在5月28日向行政院長蘇貞昌提出「應屆畢業青年就業措施」後，進行細部盤點協助青年就業效果。對此，勞動部4日正式宣布該措施將透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大策略5項措施，共投入66億元，協助應屆19萬畢業青年順利就業或回歸就業市場。

勞動部指出，「衝就業」提供最高13.8萬獎勵，這部分是希望鼓勵年輕人不要受到疫情影響，折損進入職場的機會，所以鼓勵他們趕快進入職場，不要隨便轉換工作。

勞動部說明，「衝就業」中的「青年就業獎勵計畫」將於6月中啟動，若應屆畢業青年能儘速持續就業6個月，最高可獲得3萬元獎勵，其中前3個月先給2萬元，再持續3個月會給1萬；另針對願意嘗試到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作的青年，提供獎勵最高18個月，最高10.8萬元，幫助點燃青年求職魂，就業真給力。

在「練專長」上，勞動部表示，會透過「產業新尖兵計畫」提供職業訓練及最高10萬元的補助訓練費，並提供參訓青年學習獎勵金最高9.6萬元，鼓勵儲備新技能及引領投入重點產業，躍升職場競爭力。

勞動部也透露，他們特別鼓勵雇主「興僱用」，提供青年就業機會，其中「青年就業旗艦計畫」加碼補助企業提供最高10.8萬元「做中學機會」；另亦持續密切關注青年就業情勢，適時啟動「僱用青年獎助計畫」，邀請雇主同心協助青年，也增進企業戰鬥力。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】