這款App讓你手機化身夜視鏡！　可應用的手機名單在這裡

▲Night Vision / ToF Viewer App搭配ToF鏡頭可實現夜視功能。（圖／取自Play Store）

記者王曉敏／綜合報導

目前有愈來愈多智慧型手機加入ToF深度感測，以助於臉部解鎖，或拍照時的距離量測，不過事實上它還可以用來做其他有趣的事，據《XDA Developers》報導，ToF深度感測元件搭配App，可在三星或華為等手機上實現「夜視功能」。

這款名為「Night Vision / ToF Viewer」的App可讓手機的ToF鏡頭化身為夜視鏡頭，此前在部分華為機款上以可使用曾一度掀起討論，現在這款App也可應用於三星的Galaxy S20+、Galaxy Note 10+或Galaxy S10 5G，瞬間將手機變成「夜視攝影機」。

科技網站《PhoneArena》指出，ToF鏡頭的掃描點高達30萬個，是iPhone X的10倍。而「Night Vision / ToF Viewer」App可用ToF鏡頭掃描黑暗的室內，並以低解析度的熱度圖（Heatmap）顯示出周圍的物品。

▲Night Vision / ToF Viewer App搭配ToF鏡頭可實現夜視功能。（圖／取自Play Store）

據科技部落客Max Weinbach實測，在三星手機上使用「Night Vision / ToF Viewer」畫面質量較華為手機來得好，但華為可獲取的範圍更廣。

目前該App已可在Play Store上免費下載，可應用的機款包括華為P30 Pro、榮耀View 20、三星Galaxy Note 10+、S10 5G及S20+。不過頁面上也顯示「這個應用程式還在開發階段，可能不太穩定」。

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