斬斷華為！加拿大2大電信業結盟諾基亞「建設5G網路」：壞事了

▲加拿大兩大通訊社決定拋開華為，另與愛立信、諾基亞合作建設5G網路（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社多倫多2日綜合外電報導

加拿大3家主要電信通訊企業中，有兩家今天宣布與瑞典的愛立信公司和芬蘭的諾基亞公司合作建設第5代行動通訊技術（5G）電信網路，排除中國的華為技術有限公司。

《路透社》報導，加拿大貝爾（Bell Canada）和規模較小的競爭對手Telus Corp決定拋開華為。分析師認為，這將讓加拿大政府思考是否要讓華為加入加拿大5G網路建設的棘手決定時減輕一點壓力。

5G的設計目的是支持網路大範圍擴展，促進醫療器材、自動駕駛汽車及其他技術的發展。

以無線服務的營收來說，加拿大貝爾是加拿大第2大手機服務供應商。加拿大貝爾今天宣布與愛立信（Ericsson）合作發展核心的5G網絡，先前也曾表示，諾基亞（Nokia）將提供其他部分的5G技術。

Telus則在另一份聲明中表示，已選擇愛立信及諾基亞作為設備供應商。加拿大最大電信營運業者羅傑斯通訊公司（Rogers Communications）也早已與愛立信合作。

▲加拿大卑詩省最高法院5月27日裁決華為財務長孟晚舟，引渡程序繼續前進。（圖／達志影像／美聯社）

在美方要求下，加拿大於2018年底於溫哥華逮捕華為財務長孟晚舟。美方指控她向香港匯豐銀行做出不實陳述，把銀行置於違反美國對伊朗制裁的風險之下。美方要求加拿大把孟晚舟引渡到美國受審，中國強烈反對。加拿大法院上週做出裁決，引渡程序繼續進行。

加拿大正審視5G網絡的安全問題，尚未決定是否批准華為替加拿大企業提供設備。

加拿大的市場情報顧問公司IDC Canada在電信議題上的首席研究分析師沙爾蒂茲（Lawrence Surtees）說，對華為在加拿大的商業野心來說，加拿大貝爾及Telus的宣告真的「壞了事」。

美聯社報導，美國及澳洲質疑華為與中國軍方情報機關有關聯，都禁止採用華為，但華為否認這些指控。

華為發言人維爾西（Alykhan Velshi）在電郵中表示：「我們期盼（加拿大）聯邦政府完成5G審查，在華為協助加拿大打造下一代無線網絡的角色上，做出以事實為基礎的決定。」