三星以線上虛擬的形式開辦2020 LED展：發表智慧、園藝、居家等照明方案

特約記者洪聖壹／綜合報導

新冠疫情（COVID-19）加速了現代科技發展，因應防疫政策，許多展會被迫取消改為其他形式參考。現在三星LED照明展宣布以虛擬的方式向消費者展示了全新的技術跟解決方案，即日起7X24小時對外開放。

記者觀察，這個線上展會並非是虛擬實境（VR）、或者擴增實境（AR）的形式，而是針對每個解決方案製作一個模擬3D影片，然後上傳到YouTube平台，再透過網頁排版，讓觀眾感覺好像在逛展一樣，整個展覽review一次，如果只是單純想要看看這個展位的樣貌，大概花41秒的時間就行了，如果想要停下來看清楚一點的話，可以按個暫停。

這次展出的幾個解決方案，包括「園藝照明解決方案」，可以幫我們調節褪黑激素的「室內照明解決方案」，可以延長顧客在商店停留時間並且可以鼓勵考慮購買的「商用店家照明解決方案」，「智慧照明解決方案」，「光引擎解決方案」，「戶外照明解決方案」，而且就好像媒體、經銷商參觀展覽那樣，每一個解決方案都有單獨的說明。舉例來說，像是記者比較有興趣的室內調節褪黑激素照明解決方案，它的影片就像下方這樣：

三星LED業務副總裁Yoonjoon Choi在官方新聞資料當中指出，「在當前情況下，要在整個行業中繼續面對面交流非常困難，這正是我們推出這種數位展的主因。在三星電子，三星的虛擬照明展將作為重要的商業展示會，在這裡無需展示會議即可展示最新的LED組件解決方案。」

其實這種線上虛擬形式展示新技術作法，在過去也有相似的案例，比如說今年初受到影響的虛擬直播。當然啦！三星這麼做，無非是為了讓更多消費者、潛在買主了解最新LED照明技術，這次的線上虛擬展讓所有人不用特地飛到某個地方，購買入場門票或者填寫一些複雜的出入境手續，就能隨時隨地觀看展覽內容，只是這種形式說到底，還是缺了一種真實感，但是何嘗不是一種解決方式。