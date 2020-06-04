華為遭爆「向伊朗違禁出售美國電腦」　內部文件曝光

▲華為創辦人任正非之女、首席財務長孟晚舟。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國欲定罪孟晚舟又出現有力證據！據路透社獨家揭露的華為內部文件顯示，自從2013年華為財務長孟晚舟與香港星通技術公司的關係曝光後，華為企圖撇清雙方關係，以規避貿易制裁，好控制這家企業違反禁令，出售美國電腦設備到伊朗。

據了解，該香港星通技術公司（Skycom Tech Co Ltd）一直以來，被華為對外宣稱是其一個在伊朗本地的商業合作夥伴，但按照路透社取得的最新內部文件，華為實際上一直控制著Skycom。

▲華為引燃中美角力。（圖／路透社）

從曝光的文件內容還可以發現，自從路透2013年指出孟晚舟與Skycom關係甚深後，華為為此採取了一系列行動，包括調換高階主管，關閉Skycom的德黑蘭辦公室，並在伊朗成立新公司，以接手和Skycom數千萬美元的合約。

路透報導稱，在此之下，華為可以實際上控制著Skycom，試圖向伊朗出售禁售美國電腦設備，不必過度擔心美國對伊朗的貿易制裁。

該文件內容包括備忘錄、合作協議、往來信件等，所用語言包括英文、中文和波斯語。報導稱，而這些新曝光文件的內容，「可能支持美國對華為及其首席財務官孟晚舟的指控。」

事實上，自中美貿易摩擦升溫以來，加拿大2018年底應美國要求逮捕華為創辦人任正非之女孟晚舟後，中美兩國角力一直受到關注。

目前，華為拒絕對上述訊息做出回應，中國外交部則稱，美國將經貿議題政治化，這不符合中國或美國公司的利益，「我們敦促美國立刻停止對包括華為在內中國公司的無理壓迫」。

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