　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為遭爆「向伊朗違禁出售美國電腦」　內部文件曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孟晚舟27日離開溫哥華住處，前往法院聆聽判決。（圖／路透）

▲華為創辦人任正非之女、首席財務長孟晚舟。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國欲定罪孟晚舟又出現有力證據！據路透社獨家揭露的華為內部文件顯示，自從2013年華為財務長孟晚舟與香港星通技術公司的關係曝光後，華為企圖撇清雙方關係，以規避貿易制裁，好控制這家企業違反禁令，出售美國電腦設備到伊朗。

據了解，該香港星通技術公司（Skycom Tech Co Ltd）一直以來，被華為對外宣稱是其一個在伊朗本地的商業合作夥伴，但按照路透社取得的最新內部文件，華為實際上一直控制著Skycom。

▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲華為引燃中美角力。（圖／路透社）

從曝光的文件內容還可以發現，自從路透2013年指出孟晚舟與Skycom關係甚深後，華為為此採取了一系列行動，包括調換高階主管，關閉Skycom的德黑蘭辦公室，並在伊朗成立新公司，以接手和Skycom數千萬美元的合約。

路透報導稱，在此之下，華為可以實際上控制著Skycom，試圖向伊朗出售禁售美國電腦設備，不必過度擔心美國對伊朗的貿易制裁。

該文件內容包括備忘錄、合作協議、往來信件等，所用語言包括英文、中文和波斯語。報導稱，而這些新曝光文件的內容，「可能支持美國對華為及其首席財務官孟晚舟的指控。」

事實上，自中美貿易摩擦升溫以來，加拿大2018年底應美國要求逮捕華為創辦人任正非之女孟晚舟後，中美兩國角力一直受到關注。

目前，華為拒絕對上述訊息做出回應，中國外交部則稱，美國將經貿議題政治化，這不符合中國或美國公司的利益，「我們敦促美國立刻停止對包括華為在內中國公司的無理壓迫」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
強盜也有三倍券！闖民宅要搶1千元　屋主給3千還煮麵給他吃…真
宜蘭最陰吊人樹！樹枝被砍繼續奪命　17年後又有演藝圈大哥上吊
陣頭、比丘可領1萬元紓困！　衛福部拍板同意了
佛洛伊德官方最終驗屍報告：死於心臟驟停　生前感染新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子要跳樓...好心哥急拉被子救人！下秒慘被「砸進ICU」鮮血滿地

撐開被子救跳樓女！熱心貨櫃車司機慘被砸中…當場「頸椎折斷」臥倒血泊

陸委會呼籲釋放李明哲　國台辦反批民進黨「搞雙標」：哪有對基本人權尊重

抖音結識正妹空姊全是P圖！　傻男2個月狂刷42萬送禮...本人是40歲大媽

中英聯合聲明已履行完畢！　中國駐英使館發言人：無權干預香港事務

林鄭月娥：中央政府未來會以其他形式聽取香港各界意見

10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時

中共涉港規格升級　中央港澳工作領導小組亮相

華為遭爆「向伊朗違禁出售美國電腦」　內部文件曝光

韓正強調「中央堅定不移進行立法」：會聽取香港各界人士的意見

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

女子要跳樓...好心哥急拉被子救人！下秒慘被「砸進ICU」鮮血滿地

撐開被子救跳樓女！熱心貨櫃車司機慘被砸中…當場「頸椎折斷」臥倒血泊

陸委會呼籲釋放李明哲　國台辦反批民進黨「搞雙標」：哪有對基本人權尊重

抖音結識正妹空姊全是P圖！　傻男2個月狂刷42萬送禮...本人是40歲大媽

中英聯合聲明已履行完畢！　中國駐英使館發言人：無權干預香港事務

林鄭月娥：中央政府未來會以其他形式聽取香港各界意見

10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時

中共涉港規格升級　中央港澳工作領導小組亮相

華為遭爆「向伊朗違禁出售美國電腦」　內部文件曝光

韓正強調「中央堅定不移進行立法」：會聽取香港各界人士的意見

女子要跳樓...好心哥急拉被子救人！下秒慘被「砸進ICU」鮮血滿地

柯瑞、K湯參加和平抗議「高喊佛洛伊德」　重走勇士冠軍遊行路線

林煐岷酒駕AB6IX回歸大亂！7月底台灣開唱主辦焦急：完全聯繫不上

撐開被子救跳樓女！熱心貨櫃車司機慘被砸中…當場「頸椎折斷」臥倒血泊

網戀香港賽馬博弈大亨…婦急匯90萬要「救夫」　警員到場敲破她的幻想

無卡族輕鬆買！東森購物聯手中租　選擇零卡分期0利率

陸委會呼籲釋放李明哲　國台辦反批民進黨「搞雙標」：哪有對基本人權尊重

政院拍板：投入66億協助應屆畢業青年順利就業

警察酒駕肇事逃離現場「再搭計程車返回」　台南警長震怒：先記大過調職

鍾文榮／「振興三倍券」看不出有「非花不可」的玄機

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

台灣賭客輸光19億台幣　貢獻澳門賭場3成營收

他不爽被悔婚…雙刀怒砍「女友一家5口」

17歲少女網戀　見面第一天慘被分手

美對33家中企機構新制裁「5日生效」

中國海軍在西沙海灘成功種出1500斤蔬菜

陸駐港公署駁英政客：不要在錯路上越走越遠

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

台灣客澳門輸掉20億！1個月前還贏到賭場害怕

15歲少女懷孕7個月！孩子的爸是爺爺

爛醉直男街頭被撿屍性侵…哭：他很壯我害怕！

30年老夫妻堅持AA制「雞蛋都分開」　網友看傻眼：不如一人過！

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

10歲在屋下「埋了東西」　他40年後想起嚇傻報案

英國要中國撤回立法！　外交部回應了

更多熱門

相關新聞

即／加州5.5級強震　深度僅6.9km　

即／加州5.5級強震　深度僅6.9km　

加州南部在當地時間4日晚間18時32分（台灣時間上午9時32分）發生規模5.5強震，震央位在瑟爾斯山谷（Searles Valley）（北緯35.617度，西經117.428度），深度僅6.9公里，屬於極淺地震。震央周圍有4座中大型城市，當地居民表示，至少持續搖晃30秒，隨後餘震不斷，目前無重大災情傳出。

亞特蘭大「暴力6警」被起訴

亞特蘭大「暴力6警」被起訴

誓言派軍隊上街！川普最新回應「態度轉彎」

誓言派軍隊上街！川普最新回應「態度轉彎」

美國5月就業報告好消息！三大指數翻紅

美國5月就業報告好消息！三大指數翻紅

佛洛伊德之死4警察全被控！最久刑期40年

佛洛伊德之死4警察全被控！最久刑期40年

關鍵字：

中美貿易中國美國華為孟晚舟路透

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

朴春腫臉現身「韓網震驚」登熱搜

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面