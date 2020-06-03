畢業前遇死劫！台南國三生偷騎阿公機車撞橋墩亡　後座女友曝深夜見面理由

▲台南市15歲馮姓國三應屆畢業生，騎祖父機車後載另名國三陳姓少女約會夜遊，卻不幸自撞橋墩身亡，陳女表示2人凌晨見面是為「還書」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市15歲馮姓國三應屆畢業生，2日凌晨偷騎祖父機車，載另名國三陳姓少女約會夜遊，行經北區中華北路二段鄭子寮橋上，突失控自撞橋墩，馮男人車噴飛倒地傷重送醫不治，陳女右腿骨折，據警方了解，這對小情侶認識約1個多月，陳女表示，2人凌晨見面是為「還書」。

6月2日凌晨3時50分，馮姓少年騎機車後載1名15歲陳姓少女，行經中華北路二段鄭子寮橋上西向東行駛，疑過彎過快失控自撞橋墩，馮男機車噴飛人車倒地滑行重創，經消防局和緯消防分隊派救護車前往救援，將馮姓少年等2人送永康奇美醫院救治，馮男因氣胸等傷勢嚴重，搶救30分鐘後仍宣告傷重不治，而陳姓少女右腳骨折，住院治療中。

台南市警五分局案發後立即派員到場勘查測繪蒐證，警方根據肇事機車車號，通知死者家長到場，家屬向警方表示，機車是死者祖父的，家人並不知道兒子半夜騎機車外出肇事。陳姓少女則向警方表示，2人相約淩晨見面是為了「還書」。

警方初步了解，馮姓少年和陳姓小女友2人均為國三應屆畢業生，但2人並非同校同學，據雙方家長表示，2人認識約才1個多月左右。警方再度呼籲家長要多注意關懷子女平日生活起居與交友情況，尤其是暑假即將到來，應注意其生活起居及安排正常休閒生活。

・卸妝迅速方便，下班回家10分鐘就能躺著放空