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FB提高各國營媒體資訊透明度　陸央視、新華香港皆已被註記

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▲▼FB,Facebook,臉書。（圖／路透社）

▲Facebook公告指出，將會針對各國政府所支持的媒體進行註記。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

臉書（Facebook）稍早發布了一項最新公告，即日起在各個國家政府所支持的媒體粉專頁面上，皆會註記為該國的國營媒體，藉此提升資訊透明度，好讓用戶了解，目前正在閱讀的新聞內容是否會受到該國政府單位的影響。而現在中國大陸央視、新華香港都已被註記為「中國國營媒體」。

Facebook指出，僅管由各國所支持的國營媒體單位很少會在美國做廣告，但Facebook內部仍認為，需要做一些謹慎的考量，開始阻止這一類的廣告在美國境內出現，盡可能的為2020年11月的美國總統大選做出一些額外的保護，以抵禦各種類型的外國影響。

事實上，現在點進各國國營媒體的粉絲團頁面中，皆可以看到被Facebook註記為國營媒體；舉例來說，像是中國大陸央視、新華香港的頁面當中，皆已被註記為「中國國營媒體」。

▲▼中國大陸央視、新華香港都已被註記為「中國國營媒體」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼中國大陸央視、新華香港都已被註記為「中國國營媒體」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼中國大陸央視、新華香港都已被註記為「中國國營媒體」。（圖／翻攝自臉書）

Facebook指出，針對某些媒體，如果Facebook已有足夠的保護措施來確保該媒體的編輯獨立性，那麼就不會將該媒體註記為國營媒體。此外，Facebook也考量了特定國家、地區因素，例如新聞自由等，作為標註的因素之一。

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