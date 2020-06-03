不再尷尬癌上身　一招秒封存、丟棄FB舊貼文

▲Facebook推出「動態管理」工具。(圖／達志影像／美聯社)

記者邱倢芯／台北報導

不論是大學畢業進入職場，或是走出一段舊感情，人生就是會不斷變化；但是Facebook注意到有許多用戶每每看到自己的動態回顧時，總有可能會「尷尬癌上身」；有鑑於此，Facebook將推出「動態管理」工具，方便用戶在同一處封存或丟棄舊貼文。

此一工具面前已在行動版介面推出，用戶只要在自己的頁面當中找到「管理貼文」，就可以立刻決定特定的舊貼文該何去何從。

想要封存或丟棄舊貼文的方式相當簡單，首先，用戶先到自己的Facebook頁面當中找到「管理貼文」功能（如紅框處），並按下這個按鈕。

之後頁面就會跳出每一篇用戶的過往貼文（按照時間先後，越近期的在越上層），針對某篇尷尬舊貼文，只要勾選前方的小方框（如下圖紅框處），即可選擇要「刪除」、「從動態時報隱藏」，或者是「移除標籤」。

不過，會讓人「尷尬癌上身」的貼文，大多都是時間距離較遠，年少輕狂不懂事的舊貼文，如果覺得一篇一篇慢慢找太浪費時間，那麼也可以直接點取頁面右上方的按鈕（如下圖紅框處），即可快速找到特定時間的發文，來進行快速設定。

至於封存與刪除又有何不同？對此，Facebook解釋，封存功能適用於用戶不想再讓其他 Facebook 用戶看見、但仍希望自己留存的內容。舉例來說，用戶可以封存高中時期所發佈的貼文，也許仍覺得這則貼文很有趣，但不想讓其他 Facebook 用戶看見。

用戶也可以透過「動態管理」工具，將不想要保留的貼文移至垃圾桶。除非用戶選擇手動刪除或還原貼文，否則移至垃圾桶的貼文會在垃圾桶中保留 30 天後刪除。如此一來，若用戶刪除舊貼文後改變心意，仍有轉圜的空間。

Facebook目前已在行動版介面推出「動態管理」工具，未來也將在桌面版與 Facebook Lite應用程式中開放使用。

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