憑實力邊緣？臉書發文3年「僅1人按讚」　真相曝光笑翻網：這個有笨到

▲社群媒體示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

記者康心禹／綜合報導

現代人生活離不開社群媒體，沒事就打開FB、iG滑一滑，現在貼文也可以只設定給特定的人看。近日有一名網友就表示，他這三年來的FB貼文「都沒有人按讚」，頂多媽媽偶爾會幫他點個讚，直到最近才發現，原來他貼文設定成「只有媽媽看得到」，讓他崩潰不已。

一名網友在PTT發文表示，他現在讀大一，自從高一以來就時常發表年輕人不用臉書的言論，原因是他發文或分享都沒有人按讚，「頂多就只有我媽按讚，我就覺得天啊！年輕人真的都不用臉書。」

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原PO繼續提到，以前他分享文章都按「直接分享」就發出去了，昨天想要分享系學會的宣傳文章，想說打點文字介紹好了，結果打開介面覺得怪怪的，「怎麼發文介面上面會有我媽的名字呢，點開一看...怎麼發文是只限定我媽看的到阿！而且還是從2017年起...」

原PO又崩潰又不解的指出，「真的不知道為什麼會設定成只有我媽看的到，還過了三年沒發現，大概是之前不想給她看到文章，卻不小心設定成只有她看的到。」

貼文一出後被眾多網友嘲笑，「有笑有推」、「邊緣化自己」、「忍術自我邊緣之術」、「三年也太久XD」、「你很想跟媽媽對話吧」、「你媽知道你發廢文嗎」、「偽邊緣人」、「這個有笨到XD」、「世上只有媽媽好」、「憑實力邊緣XD」。

不過也有眼尖的網友注意到，原PO的貼文一發出後，馬上就「破百讚」，也讓許多人羨慕起來，直呼「你根本是人氣王」、「我都公開的但是也沒人幫我按讚阿」、「害我開心的檢查，結果是設定公開無誤」。

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