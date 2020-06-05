承翰媽淚喊：別讓假裝有症狀的人掛免死牌　蘇嘉全現場回應了

記者翁伊森、白珈陽、陳羿妏／嘉義報導

鐵路勇警李承翰去年7月3日於火車上處理逃票糾紛，不幸遭鄭姓男子持刀捅死，不過一審判決出爐後，嘉義地院依精神問題為由判鄭男無罪，李承翰父親李增文聽聞結果，心痛不已，昨4日更因嚴重胃出血離世。對此，總統府秘書長蘇嘉全5日中午代表總統蔡英文前往靈堂致意，拍著李媽媽肩膀表示「請你們節哀」。

▲鐵路勇警李承翰父親李增文驟逝，總統府秘書長蘇嘉全5日前往靈堂致意。（圖／記者白珈陽攝）

李媽媽頓時失去兒子、丈夫，心情悲痛萬分，哽咽表示，兩老得知判決結果，已受到相當大的打擊，她提到，李增文腸胃本身又不好，這段時間忍著病痛奔波，想替兒子討公道，默默將苦悶全往肚裡吞下，長期鬱鬱寡歡，加上4日嚴重胃出血，搶救8小時後，她因醫師告知「救回可能會變植物人」，最終決定忍痛放手，讓李增文離開。

▲李增文4日最後身影，堅持走進醫院。（圖／記者翁伊森翻攝）

總統府秘書長蘇嘉全5日中午代表前往靈堂上香，向家屬慰問「請你們節哀」，而李媽媽向蘇嘉全哽咽表示，「希望蔡英文總統能有一個根本的處理，讓社會安定，不要讓假裝有症狀的人掛免死牌，因為現在社會根本就不安靜，做警察很辛苦，家屬都知道當警察不簡單。」話說完，李媽媽淚水不停眼眶打轉，畫面令人相當不捨。

▲蘇嘉全緊握李媽媽的手，表示「會給你們一個滿意的公道」。（圖／記者白珈陽攝）

最後，蘇嘉全緊握起李媽媽的手表示，「我會給你們一個滿意的公道」，也會把李媽媽的話轉達給總統。

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