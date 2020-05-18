快訊／總統府宣布：蘇嘉全接府秘書長　邱國正留任國安局長

記者陶本和／台北報導

總統府18日下午舉行記者會，總統府發言人黃重諺宣布，由前立法院長蘇嘉全接任總統府秘書長一職，而國安會秘書長李大維則轉任海基會董事長，遺缺由金管會主委顧立雄接掌；另外國安局長邱國正確定留任。至於行政院內閣方面，預計於19日下午舉行記者會，正式對外公布人事。

▲蘇嘉全將接任總統府秘書長、顧立雄接掌國安會秘書長。（合成圖／記者屠惠剛、蘇嘉全辦公室）



在總統府的人事方面，備受關注的總統府秘書長陳菊於17日晚間透過臉書請辭，雖然沒有透露她的下一步，但未來有可能被提名擔任監察院長。至於遺缺則由前立法院長蘇嘉全接任，他過去一直被認為是「英系」重臣，未來入府持續襄助總統。

至於國安會秘書長李大維則規劃轉任海基會董事長，而遺缺由金管會主委顧立雄接掌，未來將協助蔡英文因應疫情摧殘下的國際經濟變局。黃重諺表示，相信顧立雄可以突破框架，跟不同領域人士一起解決各種問題，而李大維方面，在擔任國安會秘書長以來對於國際、兩岸、國防事務推展上有貢獻，未來希望可以領導海基會的事務推展。

在國安局長方面，黃重諺表示，邱國正有完整的軍事資歷，過去有治軍嚴明為名，總統肯定他這段期間表現，期許繼續在崗位上面對種種挑戰，至於其他人事方面，也邀請Kolas Yotaka擔任總統府發言人，會是第一位總統府原住民族的發言人。