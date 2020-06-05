李承翰父悲憤逝！台鐵痛批「司法判決令人不解」　盼正義撥雲見日

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李宜秦／台北報導

鐵路警察李承翰去年7月因勸導鄭姓乘客補票，不幸遭鄭男殺害，4月30日一審判決出爐，判處鄭男無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴。鄭男父親因此抑鬱，昨日不幸離世。交通部台鐵局表示，「一紙令人不解的司法判決，傷心老父愕然猝逝」。

25歲鐵路勇警李承翰2019年7月間在台鐵處理逃票事件，孰料，鄭姓男子竟持刀猛捅，他奮力壓制鄭男仍遭刺中，當場血流如注，送醫搶救後仍不治身亡。鄭男事後被依殺人罪起訴，嘉義地院4月30日宣判，最終判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴。

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▲台鐵人員與鐵路警察容易遇到補票糾紛（圖／記者李毓康攝）

對此，鄭男父親難以接受，情緒因此憂鬱，昨日傳出已不幸離世，引發各界悲痛。台鐵局在官方臉書粉絲團表示，「一位英勇無私的員警，保護乘客犧牲生命，我們哀痛；一紙令人不解的司法判決，我們遺憾」。

台鐵局表示，「公理正義未得彰顯，傷心老父愕然猝逝」，去年7月鐵路警察李承翰，遭逃票鄭男刺殺不幸身亡，而今年4月嘉義地院以鄭姓嫌犯患有思覺失調症判處無罪。並強調，「公理正義總有撥雲見日的一天，台鐵局和鐵路警察站在一起」。