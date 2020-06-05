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英前情報局長曝：新冠病毒是「人造」　意外從武漢實驗室流出

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲英國前情報局長指出，新冠病毒是由實驗室製造出來的。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國前情報局長德爾樂夫（Richard Dearlove）引述一份「重要的」醫療報告指出，新冠肺炎病毒是人造的，也確實是從武漢實驗室意外流出。德爾樂夫表示，這個結果證明目前疫苗研發都是徒勞無功的，因為科學家迄今都誤解了新冠病毒真正的特性。

德爾樂夫接受《每日電訊報》訪問時表示，他看過一份由倫敦大學教授達格賴許（Angus Dalgleish）與挪威病毒學家索倫森（Birger Sorensen）撰寫的「重要報告」，裡面清楚寫著，新冠病毒是在實驗室中被製造出來的。德爾樂夫暗示，這個病毒是武漢某個實驗室的科學家在進行蝙蝠冠狀病毒實驗時，不慎操作失誤所流出來。

德爾樂夫指出，這份報告已經被重複修改多次，在最早的版本中，新冠病毒被稱為「武漢病毒」，但目前已經刪除報告中關於中國隱匿疫情的部分。德爾樂夫也提到，這個結果證明目前疫苗研發都是徒勞無功的，因為科學家迄今都誤解了新冠病毒真正的特性。

德爾樂夫認為，這份報告的結果迫使各國重新考慮與中國的關係，包含北京當局是否會承認這起意外，或是會不會負起賠償的責任。

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