WHO疑採用造假「奎寧」數據！　分析團隊有科幻作家　主管還是「成人模特兒」

▲世衛宣布全面恢復「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）實驗。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

世界衛生組織（WHO）日前突宣布，全面恢復抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」的臨床跨國實驗，態度大轉彎讓各界摸不清頭緒。而《衛報》卻踢爆，世衛決定恢復實驗的依據，是來自一個非常有問題的醫療分析公司，不但在業界學界都鮮為人知，甚至還其行銷主管還是一名「成人模特兒」。

《衛報》報導指出，提供世衛「羥氯奎寧」（Hydroxychloroquine）分析資料的，是一間名為「Surgisphere」的美國醫療保健分析公司，它宣稱有許多關於新冠肺炎的研究數據，並從全球1000多間醫院合法獲得數據，且醫學權威期刊《刺胳針》（Lancet）與《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）都有使用該公司數據進行研究。

不過，經過調查發現，「Surgisphere」的許多研究都無法充分解釋研究方法，且內部員工的組成也大有問題。公開資料顯示，該公司的員工幾乎沒有科學與醫療背景，除了一名科學編輯可能是「科幻作家」之外，還有一名行銷主管的職業是「成人模特兒」。另外，「Surgisphere」在知名商業社群網站LinkedIn的追蹤人數也不到100人，且連公司官網的「與我聯繫」功能也都被連到一個加密貨幣網站。

「Surgisphere」首席執行長德賽（Sapan Desai）也有3間醫療事故訴訟，也曾在2008年發起募資活動，宣稱正在開發一款「人類增強（human augmentation）」的穿戴裝置。目前德賽的個人維基百科頁面也已經刪除。

醫學期刊《刺胳針》與《新英格蘭醫學雜誌》在2日晚間已經發出聲明，表示對其研究所引用的數據感到擔憂，現階段已連繫和「Surgisphere」無關聯的專家針對研究的數據來源與有效性進行審查。

►WHO全面恢復「奎寧試驗」…川普激推的抗疫神藥 譚德塞宣布了！

►嚴重安全疑慮！法國跟進WHO 宣布禁用奎寧治新冠肺炎

►川普力推抗瘧藥防新冠！ 新研究打臉：「奎寧」提高重症者死亡風險