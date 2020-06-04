「國家海洋政策白皮書」今日政院通過！張競：所有預算應列出才能看出規模

▲台灣首座商業規模離岸風場海洋風電。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

針對行政院今（4）日通過的「國家海洋政策白皮書」，中華戰略學會研究員張競強調，白皮書應將所有涉及海洋治理、執法、教育、研究與投資預算分別列出，這樣才能讓全民理解，以團隊努力落實國家海洋政策群策群力真實樣貌，而非顯得各自為政未能整合，無法看出國家海洋事業真正規模。

張競表示，政院通過的文件，是依據去年11月20日所公佈海洋基本法第15條規範文字所發佈，但是該條文明定此項政策文件「依其績效及國內外情勢發展定期檢討修訂之」，所以代表未來還有檢討改進的空間。

張競觀察到，目前各章內容顯然還未能掌握政府必須依法施政原則，將國家所有涉及海洋治理相關法規整理出來，並且繪製出「海洋法系圖」，以便讓全體民眾與公私機構從事海洋活動時，能夠掌握所有法規，更讓海洋治理不至於產生漏洞或三不管地帶。

他舉例，由於沿岸與淺水區的風力發電機位處平均高潮線向海延伸30公尺等深線內、平均高潮線向海3浬涵蓋之近岸海域或濱海陸地，所以相關的工程都要受到「海岸管理法」規範。

不過，如果是設置在領海內深水區的風力發電機，其開發建設就在法律未曾涵蓋的三不管「灰色地帶」，因此可能成為海洋法規執法的盲點。張競稱，出現上述現象則必須仰賴彙編出「海洋法系圖」，如此才能理解、掌握海洋執法疏漏之處。

「國家致力於經略海洋程度，必須顯現在實際投入之預算高低。」張競強調，因此海洋政策白皮書更應將各個不同部會與地方政府所主管，所有涉及海洋治理、執法、教育、研究與投資預算分別列出，這樣才能讓全民理解，以團隊努力落實國家海洋政策群策群力真實樣貌，而非顯得「各自為政未能整合」，無法看出國家海洋事業真正規模。

事實上，海委會表示，「國家海洋政策白皮書」是我國首部依據海洋基本法編纂的海洋政策專書，以「建構生態、安全、繁榮的永續海洋國家」為願景，提出「建構區域戰略思維，保衛海域主權權益」、「落實海域執法作為，促進區域安全合作」、「維護海洋生態健康，優化海洋環境品質」、「確立產業發展目標，促進藍色產業升級」、「型塑全民親海風氣，培養海洋國家思維」與「孕育科學發展動能，厚植學術研究能量」等6大政策目標。

行政院長蘇貞昌表示，台灣海洋資源豐富，又有近2000公里的海岸線可以好好運用。政府有責任鼓勵人民知道海洋（知海）、親近海洋（近海），更要勇敢進入海洋（進海），拓展心胸與視野。

蘇貞昌指出，自過去推出的「向山致敬」政策大獲好評後，近期也責成14個部會擬定「向海致敬」政策，盼同樣以「開放、透明、服務、教育及責任」5大原則，摒除過去政府老是扮演「管」跟「擋」的角色，適當調整法規，做到每吋海岸線都有人管，且隨時可維持清潔，建立一站式資訊服務平台，訂定獎勵辦法，引領國人勇敢向海前進，並同時確保海洋永續發展。

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