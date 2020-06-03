新竹某國中棒球隊爆集體霸凌、性侵　家屬泣訴：校方稱是學長弟嬉鬧

▲鄭正鈐與受害者家屬出面召開記者會控訴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新竹某國中棒球隊傳出學弟遭學長集體霸凌、性侵事件。國民黨立委鄭正鈐3日召開記者會，受害者小堅（化名）的姊姊出面控訴，弟弟長期遭球隊學長毆打、猥褻，校方竟回覆家庭狀況有問題、學生惡作劇嬉鬧是學長學弟的傳統，處理態度消極。對此，教育部國教署表示不會推卸責任，會派相關調查人員協助做後續督導、協助。

小堅姊姊說明，去年七月弟弟進入某國中體育班棒球隊，沒想到嚮往的棒球隊竟是黑暗的開始，弟弟到台南、高雄進行移地訓練期間，隊上學長每天對小堅暴力毆打，還威脅不能向教練、家人呼救，時間長達一個月。

姊姊說，9月開學，小堅入住宿舍，卻被學長帶到攝影機死角，利用下體進行不雅猥褻動作。甚至小堅在宿舍盥洗時，遭到三名學長輪流對他猥褻，強迫肛交、口交、打手槍，受脅迫過程中連呼救都無法，只能忍受痛苦，姊姊哽咽說「一週有七天，弟弟四天住在學校，每天晚上三人都會輪流對弟弟做這些事情。」

姊姊表示，棒球隊三名教練，每晚9點到10點夜訓完，都在宿舍辦公室喝酒，「只要教練聽到同學嬉鬧、發出一點笑聲，教練就會拿著球棒毆打學生，導致弟弟很怕被教練毆打，從去年9月到今年1月，弟弟每次被性侵的當下，都沒辦法求救……」，此外，據姊姊得知，遭受性侵的不只小堅，受害者至少有3人。

姊姊表示，父母曾到學校找教練詢問，沒想到教練竟反控父母有關係不和、酗酒的問題，「單親錯在哪裡？跟我弟弟被性侵霸凌有何關係？」「是不是對單親家庭歧視？覺得單親小孩就是會被性侵、霸凌？」

此外，姊姊指出，教練只有敷衍地說會調查，還說「弟弟那麼笨，怎麼會懂得性侵是什麼？」然而，媽媽二、三月持續追問教練調查進度，始終沒有下落，也沒有通報。直到弟弟轉學到新學校，新學校發現有異狀通報事發國中，但事發國中的態度仍很消極，「一直推託，只說這些都是棒球隊男生的惡作劇、嬉鬧，甚至說是學長學弟的傳統。」

鄭正鈐表示，此案經新學校校長、心輔老師懇談後，弟弟才說出自己被集體性侵一事，新學校校方馬上通報教育網三次，事發國中得知事情蓋不住，4月30日通知家長，5月1日召開性平會調查。他強調，不論家庭單親、工作性質如何，都不代表孩子應該被不公平對待，顯示新竹市的教育體制出現了問題，政府教育體系該馬上負起責任，不要想「大事化小，小事化無」帶過，這起校園集體霸凌、性侵案，校方若避重就輕、不據實以報，一定依法追究責任。

與會的教育部國教署簡任視察許陣興表示，聽到消息同感震驚、悲痛，雖此案依照性別平等教育法由地方政府主責，但國教署不會推卸責任，會派相關調查人員協助做後續督導、協助。