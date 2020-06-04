強盜也有三倍券！闖民宅要搶1千元　佛心屋主給3千還煮麵給他吃…真相有洋蔥

▲吳男為吃牢飯闖民宅搶1000元，屋主同情他的遭遇，不但請他吃麵，還塞給他3千元。（示意圖，真鈔／記者陳俊宏攝）

記者羅志華／台北報導

吳姓男子沒工作又被追債，想吃牢飯順便躲債，於2020年4月14日手持鐮刀，闖入新北山區一處民宅，向屋內的老婦人搶劫1000塊，男主人上前關心，得知吳男餓了好幾天，便請太太煮麵給他吃，老婦也塞了3千塊給吳男；北院依強制罪判吳男10月徒刑。

吳男闖入民宅時，向老婦嚇道「給我錢，我要跑路，給我1000塊」，男主人聽到聲響前來查看，吳男便把鐮刀放下，聲稱自己被追債、餓了好幾天，吃麵時再詳細說明，請男主人給他1000元後報案，「配合」演場強盜戲碼，好讓他可以躲在監獄裡。

佛心的男主人不僅配合演出，在得知吳男父母雙亡、沒工作、只能在山上躲債，除了勸他別做壞事外，更將自己的聯絡方式留給他，「有甚麼困難可以告訴我們，我們可以幫你」，老婦在旁也相當同情，塞了3000元給吳男。

吳男遭逮後，檢方依加重強盜罪起訴，但吳男於庭上表示，他只是被追債想躲進監獄，且拿到錢後也乖乖留在現場等被抓，不是真的想搶劫。

法官認為，吳男於羈押訊問期間表示，「我跑路很久了，希望押我，出去一樣被債主追」、「我在警詢時承認強盜，是因不這樣講，就無法成案，我就沒辦法讓看守所保護我」，顯見吳男搶1000元是想被關、並不是真的想佔有錢，且案發時他手裡抓著搶到的1000元等警察來抓，如果他真想搶劫大可壓制老夫婦，卻沒有那麼做，認定吳男加重強盜犯行證據不足，改依強制罪、考量累犯，判吳男10月徒刑。

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