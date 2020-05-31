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哮喘女童被罰跑操場10圈吐血！警一查傻眼「用紅色化妝品騙人」

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▲▼哮喘女童被罰跑操場10圈吐血！警一查傻眼「用紅色化妝品騙人」。（圖／翻攝微博）

▲女童母親指出，女兒吐血吐到衣服都被染紅。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州市近日傳出有一名患有哮喘的6歲女童被導師罰跑操場，跑了10圈後劇烈咳嗽吐血，身上的運動服還被血給染紅。事件被女童的母親在網上爆料後，網友都狂罵導師沒人性，警方也立即展開調查，但卻發現女童根本沒有哮喘，所謂「吐血」也是用紅色的化妝品偽造的。

女童的母親30日在網路上發文指出，她的女兒患有哮喘，不能進行劇烈運動，所以在入學前，特別拜託班導師照顧，對方索要6萬元人民幣（約25萬元新台幣）的「照顧費」，自己馬上就付了，還送了很多高級禮品。

女童的母親表示，去年12月她到學校去接女兒，女兒竟突然開始劇烈嘔吐、咳嗽，還開始吐血，身上的運動服都被血給染紅了，說是被班導罰跑了10圈操場，「她住院之後持續發燒，傷到神經系統，雙手控制不住地抖動，原本在學習的小提琴也沒辦法繼續了。」

▼女童母親貼出女兒在醫院的照片。（圖／翻攝微博）

▲▼哮喘女童被罰跑操場10圈吐血！警一查傻眼「用紅色化妝品騙人」。（圖／翻攝微博）

事件在網路上爆發後，引起眾多網友關注，許多人同情小女孩的遭遇，並大罵班導師沒人性，要求官方一定要嚴肅處理。當地教育部門及警方得知情況後，也立刻展開調查，表示將會及時公布調查結果。

不過，警方到醫院調查後卻發現，女童根本沒有哮喘的病史，看診期間家屬也從來沒向醫師提到吐血的情況，跟網路上形容的情況有很大出入。

最誇張的是，付「照顧費」給老師、贈送高檔禮品，以及染滿鮮血的運動服等也都是騙人的。警方指出，「女童的母親已經承認，她為了擴大影響故意編造謊言，衣服上的血跡其實是紅色的化妝品，女童的精神狀態目前良好。」

警方提到，他們還發現了女童的母親涉嫌雇用人員進行網路炒作，將繼續配合教育部門對事件作進一步調查，「對觸犯法律的相關人員，警方將依法追究其法律責任。」

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