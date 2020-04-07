在地鱷魚牌捐贈防蚊蟲產品　竹市動物園環境再升級

▲中台興化學工業協助改善動物園蚊蟲眾多的環境。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應即將到來的夏天，濕熱的天氣使蚊蟲容易滋生，新竹市立動物園內有許多天然植栽，容易吸引蚊蟲孳生，新竹市在地超過一甲子的企業，中台興化學工業為了回饋家鄉，今(7)日特地在新竹市副市長沈慧虹的見證下與新竹市立動物園簽署合作，利用自身專業，無償提供不傷害環境的除蟲菊殺蟲劑、防蚊片、防蚊液等防蚊產品，協助改善動物園蚊蟲眾多的環境，沈慧虹感謝中台興化工的無私回饋，兩個老品牌聯手，幫助遊客在夏天免於蚊蟲的侵擾，可以安心暢遊動物園。

沈慧虹表示，中台興化工超過60年的歷史、新竹市立動物園也開幕80多年，兩個充滿歷史的品牌共同向前進，中台興化工是新竹市香山在地超過一甲子歷史的優質本土品牌，擁有知名的鱷魚牌商品，在防治蚊蟲方面，中台興化工絕對是專業，天氣即將逐漸轉熱，新竹市立動物園又是一個充滿植栽綠意、生態豐富的環境，蚊蟲容易滋生，受惠於中台興產品對環境友善的高標準，幫助動物園照顧員工、遊客及園內的動植物。

沈慧虹強調，大家都是這座城市的一份子，不論是民間企業或是政府部門都用自己的方式為了這座城市努力，政府更要與民間多方合作，加入民間無限大的力量，一同為自己的家鄉做事、為新竹市的蛻變而努力。

中台興化學工業股份有限公司總經理盧嘉偉表示，從小就時常一同與父親及家人共遊動物園，是他與許多市民小時候重要的共同回憶，鱷魚品牌與動物園一樣，兼具歷史與創新，在林智堅市長的努力下，動物園也煥然一新，他很榮幸能夠代表公司回饋家鄉，一同為新竹市立動物園創造更美好的環境而努力。

動物園主任楊礎遠表示，夏天來臨蚊蟲孳生後就會將防蚊液放置入口與遊客中心供遊客使用，防蚊片已陸續放置園區內的廁所、辦公室及動物內舍，並利用不傷害環境的除蟲菊殺蟲劑針對園內低窪地區與排水溝進行噴灑，希望可以有效抑制園區內的蚊蟲孳生，也創造更優質的生態教育場域。