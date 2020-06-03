她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

▲一名腦癌四期的女病患，希望開刀前可以吃到素食泡麵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣處處有溫情！一名癌症四期的女病患即將開刀，希望可以在開刀前吃到素食湯麵口味的泡麵。親友得知後到處詢問，跑遍大街小巷，就希望可以達成女病患的心願，卻苦尋不著。味丹董事長楊頭雄得知消息後，立刻加開一條產線，讓不少網友看到後眼眶泛淚。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，她日前收到朋友的消息，希望可以幫忙一名腦癌四期的女病患尋找早已斷貨的泡麵；她們集結不少網友，搜尋各大網站、跑遍各大超商及雜貨店，卻都沒有下文。

請繼續往下閱讀...

▲味丹董事長得知消息後，決定為了女病患重開產線。（圖／翻攝爆廢公社）



「就算找到也已過期」原PO說，她們聯繫味丹的業務、廠商、課長、內部及高層，就是不放棄任何希望，沒想到2天後，竟得到味丹董事長願意加開產線，直接做一箱給女病患的消息，讓她差點哭了出來，希望女病患吃完後開刀順利。

網友看完深受感動，「搞什麼！害我眼眶泛淚」、「好棒，用新台幣把味丹下架」、「 這個超好吃」、「這款的好好吃～～原來斷貨了」、「這款也是我唯一喜歡吃的素食麵，很久沒吃，原來停產了我都不知道，真的很感人」、「好感動，好有愛的味丹」、「真的很感謝味丹董事長，超感動的」。

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆廢公社）

