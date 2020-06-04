陸發布海洋污染監測報告　福建排海污水量最大

▲報告顯示福建排放入海的污水量最大。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸生態環境部近日發布「2019年中國海洋生態環境狀況公報」，報告顯示，去年沿海各省中，福建直排海污染源污水排放量最大，其次是浙江，廣東省直排海排放了最多的鎘，山東省則排放了最多的汞、鉛和六價鉻。

根據《財新網》報導，大陸生態環境部環境監測司司長柏仇勇2日表示，2019年中國海洋環境質量持續改善，海洋生態環境狀況整體穩中向好，全國近岸海域水質改善明顯，優良水質面積比例提高5.3個百分點；渤海綜合治理成效顯著，近岸海域優良水質比例同比上升12.5個百分點，劣Ⅳ類水質比例同比減少3.7個百分點；入海河流水質不斷提升，劣V 類水質斷面比例同比下降10.7個百分點，「消劣」工作初見成效。

「海洋生態環境狀況公報」共對448個污水日排放量大於100立方米的直排海工業污染源、生活污染源、綜合排污口進行監測。報告顯示，四大海區中，受納污水排放量最多的是東海，其次是南海和黃海，渤海最少；各項主要污染物中，除六價鉻、總磷、鉛和鎘外，東海的收納量均最大。

「海洋生態環境狀況公報」還提到，沿海各省中，福建直排海污染源污水量最大，為21.9億噸，其次是浙江，為21.4億噸，兩者的排放量都遠超第三名廣東的12.3億噸，兩者之總合占到11省的54%。

從直排海的重金屬量來看，山東、廣東最為嚴重，在全國沿海11省中，山東排放了最多的六價鉻（1479.6千克，佔比66.7%）、鉛（2698.4千克，佔比39%）和汞（84.4千克，31.2%），而廣東排放了最多的鎘（148.4千克，佔比43.7%）。

海洋垃圾監測方面，海上目測漂浮垃圾平均個數為50個／平方千米；海灘垃圾平均個數為280043個／平方千米；海底垃圾平均個數為6633個／平方千米；渤海和東海監測斷面海綿漂浮微塑料密度分別為0.82個／立方米和0.25個／

立方米。