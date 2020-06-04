集集網球場獲300萬元補助更新老舊設施　邀球友提供翻修寶貴意見

▲▼南投縣集集鎮立綜合球場網球場設備老舊將全面翻修，鎮公所邀使用場地球友，提供改善設施意見。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣集集鎮立綜合球場網球場設備老舊，PU地坪、網球柱等設備受損嚴重，鎮公所獲南投縣政府300萬元經費補助，將全面翻修網球場，邀集議員陳淑惠、球友們與施工廠商齊聚，商討施工細節，工程著重更換人工草皮與改善遮雨棚排水，預定今年8月完工。

集集鎮長陳紀衡表示，邀請球友們共同討論，希望整修後的球場能符合需求，未來也能增加舉辦比賽的頻率。集集鎮立綜合球場網球場2008年啟用，是南投縣長林明溱時任集集鎮長時興建，長年下來風吹雨淋等劇烈熱漲冷縮，造成PU地板損害，加上球員打球踩踏、暴雨沖刷，表面磨損後容易使網球不規則彈跳，球友們反應容易打滑跌倒。

鎮公所與廠商討論後決議，整修工程將全面施作為人工草（PE），優點是場地維護容易、不怕日曬雨淋且排水快，比PU地板柔軟又美觀，也不會弄髒球員衣物。

網球場的球柱，因損壞的PU地板影響，一下雨地面鬆動即倒塌，讓球友們無球可打，因此球柱也將重打基座並加深深度，並全數改作鋁合金材質。而過去球場原以電動遮陽網覆蓋頂部，然而每遇颱風就會被吹壞，維護困難也不美觀，這次整修工程一併拆除。

議員陳淑惠盼望整修後，能頻繁舉辦友誼賽，也建議集集鎮公所爭取更多經費，一併整修鎮內所有運動場地，共同創造全民運動氛圍。集集光洋網球隊會長陳瑞成表示，地面整修最為重要，因為凹凸不平容易跌倒受傷，另外他也要求球柱堅固，即使場地受到雨淋，也能盡快恢復使用。

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