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退休搜救犬HOPE認養第一天走失尋獲　消防署帶離飼主：夥伴！我們先回家吧

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▲▼消防署特搜隊退休搜救犬HOPE，從認養人住處走失，走失近1天尋獲後，由消防署領犬員帶回隊部，加強互動訓練。（圖／消防署提供，下同）

▲▼消防署特搜隊退休搜救犬HOPE，從認養人住處走失，走失近1天尋獲後，由消防署領犬員帶回隊部，加強互動訓練。（圖／消防署提供，下同）

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）消防署特搜隊退役搜救犬Hope在5月31日被認養人接走後，不到一天時間就走失，所幸2日已尋獲，Hope下午被帶回特搜隊，消防署表示，將加強認養人與犬隻互動，後續依互動結果評估處理。

內政部消防署特種搜救隊辦理退役搜救犬Chiang- Chiang、Hope、Shin、Pumba及干擾犬Nala對外開放認養作業，其中Hope在5月31日已送給認養人，但6月1日凌晨卻因遭認養人放置屋外庭院而「離家出走」，Hope今天尋獲，領犬員上午到飼主家訪視，下午帶狗離開。

▲▼消防署特搜隊退休搜救犬HOPE，從認養人住處走失，走失近1天尋獲後，由消防署領犬員帶回隊部，加強互動訓練。（圖／消防署提供，下同）

Hope走失後，「尋狗啟事」獲大量網友轉貼分享，一名臉書名稱「邱君萍」的網友也不斷更新後續，甚至直指「給領犬員會讓狗進屋的承諾，似乎不是這麼一回事，頗有準備當看家犬的節奏，這樣的認養人，真的該判出局了」。文章吸引許多愛狗人士討論。

許多網友謾罵認養人，甚至揚言「肉搜」，愛狗人士也「進攻」消防署臉書粉絲專頁，紛紛留言「請重新評估認養人，反對回到原認養人身邊」；但據了解，這名認養人經濟不錯，能給Hope好的生活條件，本身也很愛Hope，對於犬隻走失遭網友言語霸凌，感到很無奈。

這名認養人接受媒體聯訪表示，自己從小就養狗，從新聞媒體得知消防署辦理退役搜救犬認養後，就報名認養，有被告知「晚上要關著狗」，但他覺得「關著很可憐」，想不到犬隻半夜就跑了。

消防署發布新聞稿表示，Hope走失後，6月1日上午立即動員協助搜尋，並協請各社群網站、當地派出所及村里長發布相關消息，並調閱監視錄影設備，希望能在最短時間尋回Hope，經大家不眠不休持續搜尋，今天上午成功尋回，健康狀況良好。

認養人向消防署表示，Hope失而復得，心情煎熬不可言喻，同時對犬隻走失及個人疏失深感抱歉，也感謝消防署及各單位全力協尋，這次事件是他一生中最難捱時刻，也會對各社群網站留言虛心檢討。

消防署表示，為避免類似事件再發生，經與認養人溝通，將退役犬Hope先帶回特種搜救隊，並加強認養人及Hope雙方互動，後續再依互動結果評估。（編輯：洪學廣）

▲▼消防署特搜隊退休搜救犬HOPE，從認養人住處走失，走失近1天尋獲後，由消防署領犬員帶回隊部，加強互動訓練。（圖／消防署提供，下同）

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