亞特蘭大「暴力6警」被起訴　敲破車窗猛拖大學生男女下車

▲大學生男女正準備要從示威現場離去時,遭警方盯上。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國喬治亞州非裔大學生楊(Messiah Young)和皮爾葛林(Taniyah Pilgrim),31日晚間在亞特蘭大被警方攔下,隨即被打破車窗、電擊槍伺候等暴力執法。事件再度引發怒火,6名員警部分遭革職,3日最新消息則是所有人都被起訴。

根據美媒「NBC News」報導,富爾頓郡(Fulton County)檢察官霍華德(Paul L. Howard),於周二(2日)的記者會上宣布起訴內容。

JUST IN: We just got the photos of all of the officers charged for use of excessive force on 2 college students: https://t.co/esNfdnqOgM pic.twitter.com/U68Nsg1Jgc