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唐鳳盼捐三倍券　台權會婉拒：不收官員捐款，別增加行政成本

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記者黃翊婷／綜合報導

行政院政務委員唐鳳日前接受廣播節目採訪，表示想將三倍券捐給台灣人權促進會。不過，台權會3日晚間發出聲明婉拒，內容提到他們不會收官員的捐款，「唐鳳政委可將振興券捐助給其他產業，莫徒增本會行政成本。」

▲▼行政院振興券記者會-唐鳳。（圖／記者黃克翔攝）

▲唐鳳講解如何領取三倍券。（圖／記者黃克翔攝）

由於先前台權會曾提醒，三倍券的序號是否會有外流的疑慮。唐鳳接受廣播節目採訪時談到此事，表明三倍券推出時會裝在信封裡，避免序號曝光，到時也希望可以將她領到的三倍券捐給台權會。

對此，台權會3日透過臉書粉絲專頁發表聲明，強調不收官員捐款，畢竟台權會秉持中立監督原則，一直以來都拒絕收受政務官以及政府機關的捐款，唐鳳政委不如將三倍券捐助給其他產業，不要增加他們的行政成本。

台權會也不忘在聲明中重申，民眾持健保卡前往超商領券，可能有政府違法出賣人民個資的疑慮，「鼓勵唐鳳政委正確理解本會對於健保卡使用限制的立場，莫以戲謔方式迴避政府違法疑慮，曲解民間立場，散布假訊息。」

▲▼蘇貞昌拿「振興三倍券」樣板。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲行政院長蘇貞昌拿出三倍券的樣板。（圖／ETtoday攝影中心攝）

至於三倍券究竟可不可以捐出，依據行政院公布，三倍券是可以捐贈給公益團體的，但抵稅額度是1000元或者是3000元仍在討論中。

據了解，財政部研擬民眾捐贈給公益團體3000元的振興券，可以全額列入捐贈扣除額。財政部將視公益團體所收到的金額，和民眾實際可以花費的金額，當作抵稅額金額解釋。

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