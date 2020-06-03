中原企管和商設學子跨領域合作　提供專業助公益團體行銷

▲中原商設與企管系學生協助舊鞋救命推廣非洲「興學計畫」。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「中原大學廣告行銷服務」課程，由企業管理系、商業設計系學生跨領域合作模擬業界提案，分組為非營利組織(NGO)與社會企業提供專案企劃及廣告行銷，今年服務包括舊鞋救命、普仁青年關懷基金會、雙連梨社會企業等公益組織， 3日舉辦成果發表會，展現學生跨領域為公益團體設計網頁、心理測驗遊戲、桌遊等行銷推廣服務。

▲▼中原學生以「卓然果園」為主題在廢棄13年的白帆國小舉辦食果市集。（圖／中原大學提供）

去年的修課學生吳欣怡今年擔任課程助教，她表示課程首次導入「設計思考」(Design Thinking)模式，從使用者角度出發，幫助學弟妹充分了解用戶想法、將問題定義清楚，減少專案執行過程撞牆期的發生。

為了讓課程服務更具永續性，「卓然果園」小組延續上一屆的品牌設計，為苗栗卓蘭水果品牌架設官方網站，透過流暢的線上購物體驗及卓蘭當地小故事，使消費者更了解農作特色與品牌回饋機制。

▲中原學生創作漫畫人物「溥仁老師」為普仁基金會宣傳青少年引導計畫。（圖／中原大學提供）

而面對品牌亟需曝光度的問題，學生們也彙集校內外資源，幫忙在已廢棄閒置13年的內灣國小白帆分校舉辦「食果派對」，推出一套小型市集體驗活動如驚喜體驗箱、水果彈珠台、大家來找碴等等，期望能吸引登山露營客，為品牌拓展新客源。

此外，中原學生也發揮企劃創意與設計專長，創作「光引」漫畫的主角溥仁老師，為普仁青年關懷基金會宣傳「青少年引導計畫」，校園二手書募款活動也成功線上結合線下提高議題曝光度，讓大眾了解幫助青少年脫貧的重要性。同樣也是繪製漫畫及心理測驗小遊戲的舊鞋救命小組，則推廣非洲「興學計畫」，同學邀請中壢高商慈幼社同學進行遊戲實作，希望讓更多人認識這個讓非洲小朋友接受教育、翻轉人生，進而得到更多資源的機會。

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