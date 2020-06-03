　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

滅門血案！不爽被悔婚…他雙刀怒砍「女友一家5口」逃18年：不後悔　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

殺人犯逃亡了18年終於落網。（圖／翻攝自微信）

▲殺人犯逃亡了18年終於落網。（圖／翻攝自微信）

圖文／CTWANT

大陸安徽省多年前發生一起滅門血案，一名華姓男子和女友張瓊（化名）訂婚，付了6888元（約新台幣2.9萬元）的聘金，也在村中辦了酒席，不過女方事後卻悔婚，華男覺得丟盡顏面，憤而持刀殺了張瓊一家5口。警方祭出高額懸賞金，終於在近日將兇手繩之以法，時隔18年，華男對殺人一事絲毫沒有感到後悔。

根據《浙江在線》報導，事發於1999年，華男與張瓊辦了訂婚酒席，不過事後卻遲遲沒有結婚，他聲稱「3年了，碰都沒碰過對方」，期間小倆口還曾發生肢體衝突，華男甚至打掉對方的門牙，最後張瓊決定取消婚約，華男則要求退回聘金，不過由於女方家境較困難，暫時無法還錢，此事就此耽擱。

殺了女友一家5口的華男，日前終於被警方逮捕。（圖／翻攝自微信）

▲殺了女友一家5口的華男，日前終於被警方逮捕。（圖／翻攝自微信）

不久後華男前往上海等地打工，期間他越想越氣，認為「女方讓我在村裡丟盡面子」，最後竟萌生殺人念頭。2002年8月某天下午，華男回到老家廬江縣，在超市買了西瓜刀及尖刀後，他手拿2把刀直奔張瓊家中，當時女方家裡共有5人，分別為張瓊、母親、大姐和2個妹妹，父親剛好不在家。

華男衝進家中後，直接把小妹和睡夢中的三妹殺死，大姐看到後立刻上前抓住對方的手，並叫張瓊快跑，等華男將大姐解決後，又追趕上去把張瓊殺死，離開前也帶走了張瓊母親的性命。華男在短短幾分鐘的時間，就滅了一家5口，警方也緊急發布懸賞人民幣10萬元（約新台幣42萬元）的通緝令。

華男逃亡了18年，在各地四處流竄、居無定所。（圖／翻攝自微信）

▲華男逃亡了18年，在各地四處流竄、居無定所。（圖／翻攝自微信）

追捕多年未果，警方近來透過現代科技的技術，發現義烏市一名黃男，長得與華男極為相似，進一步偵查後確認為同一人，於5月25日上午動員警力逮人，終於順利將他逮捕，警方問華男：「殺了人你後悔嗎？」他思考了幾秒鐘後，竟肯定地回答「不後悔」，讓人相當震驚，目前已將他移交安徽廬江警方。

警方透露，華男這幾年流竄至江蘇海門、杭州富陽等地，之後落腳在義烏打零工，期間居無定所，不斷搬家以躲避警方偵查，在外逃亡這18年之間，華男始終保持高度警戒，且行事非常低調，從來不與他人發生爭吵，用盡一切辦法減少與警察、巡邏人員有任何接觸，不過如今仍被逮捕歸案。

華男被逮捕時，引來大批民眾圍觀。（圖／翻攝自微信）

▲華男被逮捕時，引來大批民眾圍觀。（圖／翻攝自微信）

延伸閱讀
超精彩抓姦筆錄！員警猶如寫黃色小說…詳載「幾分幾秒進出」
分手香港波神！音樂才子沾上夜總會妹遭「索豪宅當分手費」
電視台節目專用女廁遭裝針孔偷拍　嫌犯竟是固定班底諧星

ET快訊
詹惟中前妻「主動提離婚」7年才爆出　分房多年沒嘿咻
何如芸被尪爆「已刷掉一棟豪宅」　方文琳神回一句
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭赴京報告「港版國安法」 談美制裁港...別做不利於他或名的事

催吐成功減20公斤！她拿12CM湯匙塞喉嚨...嘔完鬆手滑進胃裡險喪命

滅門血案！不爽被悔婚…他雙刀怒砍「女友一家5口」逃18年：不後悔　

印度「移除中國APP」破500萬下載！　谷歌：因違反規定下架

隱瞞湖北回來「害整村被封」50人隔離　山東男子判刑1年！

英國「給中國時間考慮」撤回立法！　陸外交部直接原話奉還…

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡…血濺滿地「1人穿著校服」

30年老夫妻堅持AA制「雞蛋都分開」　網友看傻眼：不如一人過！

他想偷摸56歲大媽屁股！竟被控「搶包落跑」...柯南警揪出關鍵

少女懷孕7個月「孩子生父是爺爺」　淚揭：12歲就被盯上…親媽拒絕引產！

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

林鄭赴京報告「港版國安法」 談美制裁港...別做不利於他或名的事

催吐成功減20公斤！她拿12CM湯匙塞喉嚨...嘔完鬆手滑進胃裡險喪命

滅門血案！不爽被悔婚…他雙刀怒砍「女友一家5口」逃18年：不後悔　

印度「移除中國APP」破500萬下載！　谷歌：因違反規定下架

隱瞞湖北回來「害整村被封」50人隔離　山東男子判刑1年！

英國「給中國時間考慮」撤回立法！　陸外交部直接原話奉還…

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡…血濺滿地「1人穿著校服」

30年老夫妻堅持AA制「雞蛋都分開」　網友看傻眼：不如一人過！

他想偷摸56歲大媽屁股！竟被控「搶包落跑」...柯南警揪出關鍵

少女懷孕7個月「孩子生父是爺爺」　淚揭：12歲就被盯上…親媽拒絕引產！

單親媽媽開門收到便當…抬頭看是男偶像！　「自行車親自載送」暖舉曝光

林鄭赴京報告「港版國安法」 談美制裁港...別做不利於他或名的事

跨出台北！橘色涮涮屋明年插旗台中　落腳新光三越中港店

馬沙溝關園2年預計6/25重啟　白天踏浪戲水、晚上浪漫露營賞煙火

SUGA新歌收錄「逼909人自殺邪教演說」韓媒再開砲　網震驚：防彈跟D社鬧翻了？

尾牙大王老公給附卡　米可白只刷家用「買名牌耳環靠自己」

買神級卸妝膏送20個立體口罩只到今晚0點！懶女生最愛、一罐搞定

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

首款配備微雲台的5G手機vivo X50系列擬於下半年登台

不斷更新／廖健富陽春砲先馳得點　首局兩隊1比1平手

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

13歲獨臂少年釣出「NBA王牌」按讚

15歲少女懷孕7個月！孩子的爸是爺爺

台灣客澳門輸掉20億！1個月前還贏到賭場害怕

高人氣網美被路人抓包！公開無P真面目

每天玩手機！13歲少年腦中風送醫

酒店浴室門炸開！OL雪背沒了

3歲妹跌化糞池慘死！警一拿井蓋傻眼了

他忘關車窗！隔天後座多了赤裸女嬰　20歲媽痛哭說原因

國小生課間上廁所遇死劫…命喪車輪下

染疫「黑臉醫師」去世！一度好轉但心理有障礙

「不想活了」女被家暴拍抖音求救　夫說話了

超前點播被判違法　愛奇藝說話了

武漢「全城大篩檢」結果出爐了

更多熱門

相關新聞

詹惟中前妻主動提離婚　分房多年沒嘿咻

詹惟中前妻主動提離婚　分房多年沒嘿咻

56歲命理師詹惟中與妻子一向給人恩愛形象，但其實2人已離婚7年，直到去年才公開。詹惟中透露，就算離婚，2人也不曾交惡；至於為什麼離婚，詹惟中表示，太太希望她能夠更鑽研佛教方面的東西，加上夫妻之間分床分房太久，長久下來呈現有名無實的狀態。

他連人帶車滾10層樓邊坡　妻目睹驚險畫面

他連人帶車滾10層樓邊坡　妻目睹驚險畫面

18歲棉花糖妹「12CM異物」吞進肚...嚇爆急送醫！

18歲棉花糖妹「12CM異物」吞進肚...嚇爆急送醫！

全台「第一間頂好」老照片曝光　台北人淚憶！

全台「第一間頂好」老照片曝光　台北人淚憶！

阿龐停工休養1年近況曝光

阿龐停工休養1年近況曝光

關鍵字：

安徽悔婚逃亡18年周刊王

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

朱高正兒子慘遭後車輾斃　駕駛起訴

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面