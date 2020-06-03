滅門血案！不爽被悔婚…他雙刀怒砍「女友一家5口」逃18年：不後悔　

▲殺人犯逃亡了18年終於落網。（圖／翻攝自微信）

圖文／CTWANT

大陸安徽省多年前發生一起滅門血案，一名華姓男子和女友張瓊（化名）訂婚，付了6888元（約新台幣2.9萬元）的聘金，也在村中辦了酒席，不過女方事後卻悔婚，華男覺得丟盡顏面，憤而持刀殺了張瓊一家5口。警方祭出高額懸賞金，終於在近日將兇手繩之以法，時隔18年，華男對殺人一事絲毫沒有感到後悔。

根據《浙江在線》報導，事發於1999年，華男與張瓊辦了訂婚酒席，不過事後卻遲遲沒有結婚，他聲稱「3年了，碰都沒碰過對方」，期間小倆口還曾發生肢體衝突，華男甚至打掉對方的門牙，最後張瓊決定取消婚約，華男則要求退回聘金，不過由於女方家境較困難，暫時無法還錢，此事就此耽擱。

▲殺了女友一家5口的華男，日前終於被警方逮捕。（圖／翻攝自微信）

不久後華男前往上海等地打工，期間他越想越氣，認為「女方讓我在村裡丟盡面子」，最後竟萌生殺人念頭。2002年8月某天下午，華男回到老家廬江縣，在超市買了西瓜刀及尖刀後，他手拿2把刀直奔張瓊家中，當時女方家裡共有5人，分別為張瓊、母親、大姐和2個妹妹，父親剛好不在家。

華男衝進家中後，直接把小妹和睡夢中的三妹殺死，大姐看到後立刻上前抓住對方的手，並叫張瓊快跑，等華男將大姐解決後，又追趕上去把張瓊殺死，離開前也帶走了張瓊母親的性命。華男在短短幾分鐘的時間，就滅了一家5口，警方也緊急發布懸賞人民幣10萬元（約新台幣42萬元）的通緝令。

▲華男逃亡了18年，在各地四處流竄、居無定所。（圖／翻攝自微信）

追捕多年未果，警方近來透過現代科技的技術，發現義烏市一名黃男，長得與華男極為相似，進一步偵查後確認為同一人，於5月25日上午動員警力逮人，終於順利將他逮捕，警方問華男：「殺了人你後悔嗎？」他思考了幾秒鐘後，竟肯定地回答「不後悔」，讓人相當震驚，目前已將他移交安徽廬江警方。

警方透露，華男這幾年流竄至江蘇海門、杭州富陽等地，之後落腳在義烏打零工，期間居無定所，不斷搬家以躲避警方偵查，在外逃亡這18年之間，華男始終保持高度警戒，且行事非常低調，從來不與他人發生爭吵，用盡一切辦法減少與警察、巡邏人員有任何接觸，不過如今仍被逮捕歸案。

▲華男被逮捕時，引來大批民眾圍觀。（圖／翻攝自微信）

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