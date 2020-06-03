　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

18歲棉花糖妹「12CM異物」深入喉嚨　「嘔」一聲吞進肚...嚇爆急送醫！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲安徽18歲少女減肥吞下12CM湯匙，醫生手術取出。（圖／翻攝自中新網，下同）

▲安徽18歲少女減肥吞下12CM湯匙，醫生手術取出。（圖／翻攝自中新網，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽一名18歲少女為了減肥，選擇了催吐這條不歸路，成功瘦了20公斤。但是5月30日她再度催吐時，不小心鬆手，吞下了一根12公分的異物，之後被緊急送往醫院進行手術。

根據「中新網」報導，小雨（化名）身材稍胖，一直很在意自己的棉花糖體型，雖然先前利用催吐和其他辦法，已經從100公斤成功減到80公斤，但還是持續減肥。

小雨近日再度用湯匙伸進喉嚨打算催吐，沒想到不小心太深了，身體自然反應收縮，本能的反嘔，一不小心放手，湯匙就這麼被吞進去了，家人緊急送往安醫大四附院救治。

▲安徽18歲少女減肥吞下12CM湯匙，醫生手術取出。（圖／翻攝自中新網，下同）

經過CT檢查顯示，湯匙豎立卡在十二指腸降段。安醫大四附院消化內科主任唐敏介紹，由於異物尺寸頗大，不儘早取出來隨時有危險，湯匙把柄尖端可刺破腸壁穿孔出血。一旦勺子再往下滑動到空腸，患者只能通過外科手術開刀取出。

醫生綜合評估後，利用麻醉胃鏡進行無痛異物取出術，通過胃鏡進入十二指腸到卡住的位置，套住把慢慢將湯匙拉出來，整個過程大概耗時20多分鐘，醫生順利將長達12CM的湯匙取出。

唐敏透露，由於湯匙豎在裡面，且湯匙長又不能折彎，手術時十分小心調整湯匙位置，避免動作幅度太大劃傷黏膜，造成二次傷害，之後將勺柄拉入軟帽中，豎著拉出來。

►戴口罩更要保養

ET快訊
家樂福結帳！驚見前方客人是VIP　回家查門檻「年消費滿10萬
丈夫控買珠寶總額相當一棟豪宅！何如芸哽咽回應了
荔枝樁象天敵曝！移工瘋吃「捏頭去尾活吞」大讚：天然威而鋼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

少女懷孕7個月「孩子生父是爺爺」　淚揭：12歲就被盯上…親媽拒絕引產！

幼稚園開學只來了他1個！吃飯、午睡「2老師盯緊緊」　萌娃無奈抓頭網笑翻

深圳首例！孕婦抗疫後生子　男嬰自帶新冠抗體

18歲棉花糖妹「12CM異物」深入喉嚨　「嘔」一聲吞進肚...嚇爆急送醫！

台灣神秘客超旺「澳門賭場看到他害怕」　1個月後天堂掉地獄…慘輸近20億！

跳廣場舞爭地盤！　大媽凶狠打群架互扯衣服...1女破頭流血倒地

為了爭奪孩子贍養費！　人妻怒跳引擎蓋上...遭前夫開車頂行10公尺

「不想活了」女被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了

陸委會籲北京釋放李明哲　指蔡「八字箴言」是兩岸互動關鍵

每天玩手機！13歲少年右半身「僵屍般停頓」進ICU…醫歎：幸虧及時發現

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

少女懷孕7個月「孩子生父是爺爺」　淚揭：12歲就被盯上…親媽拒絕引產！

幼稚園開學只來了他1個！吃飯、午睡「2老師盯緊緊」　萌娃無奈抓頭網笑翻

深圳首例！孕婦抗疫後生子　男嬰自帶新冠抗體

18歲棉花糖妹「12CM異物」深入喉嚨　「嘔」一聲吞進肚...嚇爆急送醫！

台灣神秘客超旺「澳門賭場看到他害怕」　1個月後天堂掉地獄…慘輸近20億！

跳廣場舞爭地盤！　大媽凶狠打群架互扯衣服...1女破頭流血倒地

為了爭奪孩子贍養費！　人妻怒跳引擎蓋上...遭前夫開車頂行10公尺

「不想活了」女被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了

陸委會籲北京釋放李明哲　指蔡「八字箴言」是兩岸互動關鍵

每天玩手機！13歲少年右半身「僵屍般停頓」進ICU…醫歎：幸虧及時發現

總統府建築曾在這天被炸毀！台北大空襲3小時「炸彈如雨下」

振興三倍券領取有訣竅！　經濟部：先預購最省時、若要現買現領「到郵局」

超貼心！丁噹揪五月天怪獸美聲翻唱　「再推1暖舉」寵外國粉　

霧峰林家後代投資慘賠　冒父兄開1.5億本票抵債！老爸怒告兒子

被爆華為透過大同拿台電標案　大同出面澄清並喊告求償

昌原SMTOWN內部曝光！周邊商店、公演場「還有飯店可住」

快訊／「規模6.8強震」半夜突襲智利北部！　暫無海嘯警報

崑大餐飲系穿金戴銀　全國咖啡拉花競技賽包辦前3名

玉山盃／罕見下勾林萬益差點完投勝　想學高橋禮變速球

扯！新北評鑑優等托嬰中心爆虐童　5天關鍵監視畫面遭刪除

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

13歲獨臂少年釣出「NBA王牌」按讚

高人氣網美被路人抓包！公開無P真面目

每天玩手機！13歲少年腦中風送醫

酒店浴室門炸開！OL雪背沒了

他忘關車窗！隔天後座多了赤裸女嬰　20歲媽痛哭說原因

3歲妹跌化糞池慘死！警一拿井蓋傻眼了

染疫「黑臉醫師」去世！一度好轉但心理有障礙

台灣客澳門輸掉20億！1個月前還贏到賭場害怕

國小生課間上廁所遇死劫…命喪車輪下

超前點播被判違法　愛奇藝說話了

「不想活了」女被家暴拍抖音求救　夫說話了

武漢「全城大篩檢」結果出爐了

付3萬聘金被退婚「3年沒碰對方」　打工男殺女友一家5口

更多熱門

相關新聞

付3萬聘金被退婚「3年沒碰對方」　打工男殺女友一家5口

付3萬聘金被退婚「3年沒碰對方」　打工男殺女友一家5口

大陸安徽省廬江縣萬山鎮一名華姓男子和女友訂婚，並付了人民幣6888元（約新台幣2.9萬元）的聘金，結果後來兩人沒成婚，「女方讓我在村裡丟盡面子！」沒想到，他竟買兩把刀，殺死女方一家五口，他逃亡18年終於在近日落網，他供稱對殺人不後悔。警方透露，嫌犯手段極其殘忍，幾乎都是一刀斃命，逃亡期間極其低調，從不與人發生爭吵。

打造易瘦體質「肌肉、體脂標準」曝光！3步驟不動也狂瘦

打造易瘦體質「肌肉、體脂標準」曝光！3步驟不動也狂瘦

「餓肚子」運動恐有生命危險！營養師曝消耗熱量3關鍵

「餓肚子」運動恐有生命危險！營養師曝消耗熱量3關鍵

飽足感超強！營養師曝「瘦身捲餅」吃了秒甩肉

飽足感超強！營養師曝「瘦身捲餅」吃了秒甩肉

關鍵字：

減肥催吐減重湯匙安徽

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面