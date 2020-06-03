18歲棉花糖妹「12CM異物」深入喉嚨　「嘔」一聲吞進肚...嚇爆急送醫！

▲安徽18歲少女減肥吞下12CM湯匙，醫生手術取出。（圖／翻攝自中新網，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽一名18歲少女為了減肥，選擇了催吐這條不歸路，成功瘦了20公斤。但是5月30日她再度催吐時，不小心鬆手，吞下了一根12公分的異物，之後被緊急送往醫院進行手術。

根據「中新網」報導，小雨（化名）身材稍胖，一直很在意自己的棉花糖體型，雖然先前利用催吐和其他辦法，已經從100公斤成功減到80公斤，但還是持續減肥。

小雨近日再度用湯匙伸進喉嚨打算催吐，沒想到不小心太深了，身體自然反應收縮，本能的反嘔，一不小心放手，湯匙就這麼被吞進去了，家人緊急送往安醫大四附院救治。

經過CT檢查顯示，湯匙豎立卡在十二指腸降段。安醫大四附院消化內科主任唐敏介紹，由於異物尺寸頗大，不儘早取出來隨時有危險，湯匙把柄尖端可刺破腸壁穿孔出血。一旦勺子再往下滑動到空腸，患者只能通過外科手術開刀取出。

醫生綜合評估後，利用麻醉胃鏡進行無痛異物取出術，通過胃鏡進入十二指腸到卡住的位置，套住把慢慢將湯匙拉出來，整個過程大概耗時20多分鐘，醫生順利將長達12CM的湯匙取出。

唐敏透露，由於湯匙豎在裡面，且湯匙長又不能折彎，手術時十分小心調整湯匙位置，避免動作幅度太大劃傷黏膜，造成二次傷害，之後將勺柄拉入軟帽中，豎著拉出來。

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