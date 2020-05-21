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愛到入骨變相愛相殺？恐怖情人6大特徵發現趕快放生

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▲▼網路溫度計,恐怖情人,暴力,佔有慾,情緒勒索。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲遇上恐怖情人，讓愛情都變了調，發現另一半有恐怖情人特徵就盡快放生吧。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）

記者張惠媛／綜合報導

已經完結篇的超夯韓劇《夫婦的世界》，描述看似完美的夫妻因為出軌導致家庭破裂，其中甚至加入恐怖情人施暴、語言威脅的元素，讓人看了好揪心。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友熱議的6個恐怖情人特徵，有發現就要趕快放生！

NO.6 佔有慾強　控管伴侶

請繼續往下閱讀...

會把你視為自己的所有物、而不尊重你是個獨立的個體，這類人佔有慾極強，不允許另一半與他人接觸，經常醋勁大發，只要你沒回訊息或是不在身邊，他就開始懷疑你是不是跟別人亂來，甚至立下一堆規矩，動不動限制你，把另一半視為「物品」的心態相當不尊重對方，根本就是恐怖情人。

NO.5 說謊成性　毫無悔意

如果你的另一半是恐怖情人，那你們之中可能充斥了許多謊言，因為他為了掩蓋自己的缺點，會吹噓出一些非真實的事情，利用這些事情吸引你、讓你對他產生好感，而且就算得逞也不會有任何罪惡感，為了將你留在身邊，不惜製造謠言或不斷說謊，為的就是將你困在由他的謊言建構出來的世界。

▲▼網路溫度計,恐怖情人,暴力,佔有慾,情緒勒索。（圖／翻攝自PIXABAY）

NO.4 吹毛求疵　都是你錯

世界上沒有人是完美的，但有一種恐怖情人會要你成為他心目中的「完美情人」，無法接受你的缺點、瑕疵，甚至不允許你犯錯，這類人對自已也要求完美，更以高標準要求另一半，任何事情都不能偏離他心中的藍圖，但無論你怎麼做，對他來說永遠「不夠好」。

NO.3 自傷威脅　情緒勒索

「如果你不答應我，我就死給你看！」將自己的情緒以威脅的方式轉嫁到另一半身上，並且以此為手段讓對方順自己的意，這種情緒勒索的行為令人感到害怕，但有些人只是嘴巴說說，有些人卻真的會做出傷害自己的行為，讓對方覺得錯在自己身上。

NO.2 緊迫盯人　掌握行蹤

熱戀期互相報備行蹤相當甜蜜，但如果總是要知道你的每一件大小事、甚至每分每秒掌握你的行蹤，不僅控制你的生活，還在你不知情的情況下定位追蹤，讓你完全沒有私人空間，這種愛是會讓人窒息的，是網友們討論度相當高的恐怖情人特徵。

▲▼網路溫度計,恐怖情人,暴力,佔有慾,情緒勒索。（圖／翻攝自PIXABAY）

NO.1 肢體、言語暴力慣犯

恐怖情人無論把自己包上多美好的糖衣，時間久了本性就會慢慢顯露，一有不順心就對另一半言語攻擊、甚至暴力相向，更會揚言威脅你、甚至讓你覺得會傷害你的家人，利用人的害怕心理，長期操控著另一半，讓你不敢離開他，這就是網友熱議程度最高的恐怖情人特徵。

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網路溫度計恐怖情人暴力佔有慾情緒勒索

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