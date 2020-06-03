村落藝文扎根　《戲說三共》述說屏東潮州百年老宅故事

▲駐點屏東潮州的印尼籍藝術家IWayan Sadera與南漂青年樂雅琪，陪伴潮州三共社區推動社區劇場計畫。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

駐點屏東潮州的印尼籍藝術家IWayan Sadera與南漂青年樂雅琪，陪伴三共社區推動社區劇場計畫，以百年老宅為故事基地，帶著居民一起製作大偶面具，讓社區阿公阿嬤及小朋友透過《戲說三共》，活化老建築，也串起跨世代的生活記憶。

▲▼印尼籍藝術家IWayan Sadera與南漂青年樂雅琪。

東港溪畔的三共社區，不僅是潮州最具自然生態環境之地，也擁有歷史悠久的百年古厝及豐富人文。原本的老宅經過改造，變身為潮州古農村暨生態教室。今年社區在屏東縣政府文化處社造計畫補助下，辦理藝術工作坊及社區劇場，從踏遍一世紀的老宅慢慢說起，喚起居民參與熱情。

半年前進駐老宅的I Wayan Sadera與樂雅琪，成立ArtRumah努瑪工作室，兩人也一同參與計畫，I Wayan Sadera指導人偶工藝，樂雅琪則與居民共同發想戲劇題材。白天在社區活動中心製作道具，晚上聚在老宅排演，樂雅琪說：「沒想到第一次在三共老宅辦活動，大人小孩參與如此熱烈，連週邊社區民眾也來軋一腳。」

樂雅琪說，他們希望透過文化與藝術在這裡打造夢想社區，讓三共變得不一樣。

三共社區理事長程文科說，藝術融入社區，藉由戲劇傳達「共存、共享、共勉」三共意涵，也讓年輕一輩認識社區的過往面貌。

文化處表示，今年縣府補助26個社區、學校及團體推動社造，分別執行社區刊物（繪本）、藝術創作與文化保存、社區劇場、社群學習、青銀共創等多元文化議題，盼引動居民共同參與公共事務，推動村落藝文扎根。

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