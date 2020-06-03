拒當盤旋在孩子頭上的直昇機父母！　張鈞甯作家媽揭教育方式

▲知名作家兼世新大學副教授鄭如晴（圖左）是女星張鈞甯（圖右）的母親。（圖／時報出版提供，如下同）

文／鄭如晴

知名作家兼世新大學副教授鄭如晴出版《鑿刻家貌》提到，曾在一本書的序中談到，「根據近期某雜誌的報導，很多新世代家長在孩子的學習過程中，乾脆當起所謂的『直昇機父母』，盤旋在孩子頭上，隨時待命，一發現有所短缺，立刻空降補給，毫不猶豫，恨不能一肩幫孩子挑起所有學習的擔子。多元學習的壓力，讓父母過度操心，直接介入孩子的學習，越俎代庖的現象，反讓孩子失去了很多學習與選擇的機會。」其實不單是越俎代庖，很多父母活在現代，卻在扮演古代書僮的角色。孩子一通電話，就讓家裡雞飛狗跳，昨天忘了帶聯絡簿，今天忘了帶畫畫的材料，明天不知又要忘了帶什麼......，家長疲於奔命。

請繼續往下閱讀...

▲鄭如晴將與兩名女兒張瀛和張鈞甯多年的家庭生活寫成故事。



有一次，看到一個年輕的同事，會開到一半，手機響起，一看是兒子的電話，立刻喊：「慘了！又忘記什麼了！」不久，只見她閃閃躲躲，一會兒人就不見了！原來，她又要為兒子到學校送東西去了。對於孩子的屢屢健忘，父母非但不加糾正，予以機會教育，反而深怕孩子受罰，搶著到學校限時專送。所謂愛之適足以害之，就是這個道理。一聲呼叫就報到的父母，並未幫孩子解決問題，反而助長其東忘西忘，不負責任的惡習，因為天塌下來都有爸媽頂著。有鑑於此，在兩個女兒入小學後，我就言明在先，絕不做書僮跑腿到校送東西。有任何東西忘記帶，就準備領罰，休想請得動老媽。而且我還會感激老師，替我約束孩子建立責任感。



有了這番訓誡，兩個女兒在學校，即使忘了帶什麼，也從不敢打電話求救。鈞甯在小三時，有一次悻悻然打電話回家，說她忘了帶運動褲，上體育課會被罰站在運動場。「那就站啊！誰叫妳忘記！」我慢條斯理回答。「會......會很丟臉......鳴......鳴......全校都在看！」說著說著，她急哭了。「這樣妳才會永遠記得啊！」她知道再求也沒用，只好掛了電話。那個早上，我耳邊一直響起她怕受罰而哭泣的求援聲。



不捨是所有家長的通病，孩子看準了這個弱點，善加利用，知道有難父母擔，因此跟著有恃無恐，漫不經心，老師交代的話，左耳進右耳出。在學校或家裡，今天忘明天忘，都還可以補救。最怕的是積弊成習，將來進了社會，這一忘，可能把自己的整個人生都給忘「掉」。嚴格說來，一再忘記的背後，其實就是少了一份責任心。許多父母應該有這樣的經驗，孩子壞習慣的養成，都是從小事開始，稍一放縱或心軟，小事就衍變成大事。



就拿「忘記」這件小事來說，為免孩子受罰，這件小事只好快快替他代勞。有一必有二就有三，接下來就變成常態，習慣就成自然。一天到晚替孩子跑腿的結果，不但理所當然變成書僮，很快就升格為祕書，整天服侍在側，東叮嚀西叮嚀。父母愈是乾著急，孩子愈是無所謂。最後怒急攻心，一發不可收拾。這樣的戲碼，在很多家庭中常常上演。



古人告誠：「慎德於小事」。就是說習慣的養成，始於細微末節之處，事不因小而忽略。過去堅持不做女兒書僮的結果，我有更多的時間做她們的朋友。因為從小學會自理，她們凡事為自己負責後，做媽媽的就有更多的時間，進入她們的心靈。我們談個人性向、交友、人際關係、學業和未來。



我很慶幸，時間是花在和她們聊天上，而不是在教訓責備的敵對關係中度過。其實，我曾忍下不捨、曾力阻自己當直昇機媽媽的衝動，讓出學習之路給她們，路上或摔跤、或頭破血流，都是珍貴的成長經驗，無人可以替代。做孩子的書僮或祕書，只能幫一時，不能幫一世。





★本文經時報出版授權，摘自《鑿刻家貌》。